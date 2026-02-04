Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iñaki Williams: "Pozik nago Nicok bere lesioan argia ikusten ari dela esan didalako"

Iñaki-Williams-zona-mixta-valencia-copa
18:00 - 20:00

 Iñaki Williams Athleticeko kapitaina. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kapitain zuri-gorriak Errege Kopako finalerdietarako txartela eman dio Athletici Mestallan, 96. minutuan gol erabakigarria sartuta. Umar Sadiq nigeriarrak bere atean sartu du gola, eta segidan Padillaren atean beste bat. Dimitrievski Valentziako atezainak Mikel Jauregizarri 75.ean penaltia gelditu dio.

Athleticek 1-2 irabazi dio Valentziari Mestallan eta Errege Kopako finalerdietan sartu da
Futbola Athletic Club Nico Williams Errege Kopa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X