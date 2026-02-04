Athletic finalerdietan da hamaikako alternatibo bati eta Williams anaien konexioari esker (1-2)
Lehen zatian, lehoiek aurrea hartu dute markagailuan, Sadiqek bere atean sartutako golari esker. Sadiqek berak partida berdindu du, Padillaren hanka-sartze handi bat aprobetxatuta. Atsedenaldiaren ostean, zuri-gorriek penalti bat huts egin dute, baina Iñaki Williamsen gol batek garaipena eman die 96. minutuan.
Athleticek Errege Kopako finalerdietarako sailkapena lortu du Mestallan Valentziari 1-2 irabazita. Ernesto Valverde entrenatzaile zuri-gorriak, inguruabarrak behartuta, ezohiko hamaikakoa zelairatu du, eta, oro har, jokalariek maila eman dute. Hala, Athleticek Kopako bere seigarren finalerdia jokatuko du azken zazpi denboraldietan.
Valverderen mutilek presioan egoki hasi dute partida. Zuri-gorrien lehen 10 minutuak onak izan dira, baina lehoiek berehala eman dute atzerapausoa, Valentziak behartuta.
Valentzia arriskuarekin hurbildu da Padillaren ate ingurura, baina ez du jokaldiak bukatzen jakin. Barnekaldi batean Danjuma areatik gertu erori da, baina epaileak ez du penaltirik adierazi, korner jaurtiketa baizik. Ondoren, aurkako arean antzeko zerbait gertatu da, korner bat atera ostean, Seltonek berdegunean etzanda bukatu du, baina epaileak ez du deus adierazi.
Nico Serranok arez kanpo egindako jaurtiketa bortitza izan da zuri-gorrien aukerarik azpimarragarriena. Dimitrievskik kornerrera bidali du. Handik gutxira, Athleticek golaren saria aurkitu du jokaldi bakan batean, Navarrok ateratako falta batean. Sadiq Realeko jokalari ohiak bere atean egin du gola, buruz (0-1). Baina, denboraldi honetan ohikoa den bezala, pozak gutxi iraun dio Athletici; izan ere, Carlos Corberanen taldeak berdinketa lortu du, Padillaren hanka-sartze larri bat aprobetxatuta. Atezain zuri-gorriak ez du asmatu hegaletik egindako erdiraketa bat blokatzen, eta baloia Sadiqen oinetan utzi du. Aurrelariak ez du oparia alferrik galdu, eta banakoa jarri du markagailuan.
Zuri-gorriek ondo erreakzionatu dute Valentziaren golaren aurrean, eta aukeraren bat izan dute markagailuan berriz aurreratzeko, baina Jauregizarrek, buruz egindako erremate batean, eta Izetak ere ez dute asmatu Dimitrievskiren ate aurrean.
Bigarren zatian, Foulquierrek zutoinera bidali du baloia, Valentziak partida osoan egindako jokaldi onenean. Valverdek Williams anaiak, Galarreta, Yuri eta Guruzeta sartu ditu berdegunean, eta talde zuri-gorria nagusitzen hasi da.
Handik gutxira iritsi da Athleticen alde neurketa berriro desorekatu ahal izan duen jokaldia. Epaileak eskuagatik penaltia adierazi du Valentziaren arean. Dimitrievskik, ordea, Jauregizarren jaurtiketa gelditu du. Horrela, markagailuan berriro aurretik jartzeko aukera paregabea alferrik galdu dute bizkaitarrek.
Hala ere, lehoiek ez dute etsi eta Williams anaien konexioak garaipena eman die deskontuan, Nicok erdiratu eta Iñakik sare barrura bidali du baloia. Athletic Valentzia baino hobea izan da bigarren zatian, eta azkenean Iñaki Williamsek sartutako golari esker irabazi du.
- Fitxa teknikoa:
1 - Valentzia: Dimitrievski: Foulquier, Comert, Copete (Tarrega, 59. min), Jesus Vazquez; Rioja, Pepelu, Ugrinic (Guido Rodriguez, 89. min), Danjuma (Diego López, 77. min); Lucas Beltraán (Ramazani, 77. min) eta Sadiq (Hugo Duro, 59. min).
2 - Athletic: Padilla; Gorosabel, Monreal, Laporte (Ruiz de Galarreta, 59. min), Lekue; Jauregizar, Vesga (Yuri, 59. min); Nico Serrano, Selton (Nico Williams, 70. min), Robert Navarro (Iñaki Williams, 70. min); eta Izeta (Guruzeta, 59. min).
Golak: 0-1, m.26: Sadiq (bere atean); 1-1, m.35: Sadiq; 1-2, m.96: Iñaki Williams.
Epailea: Victor Garcia Verdura (Kataluniako batzordea). Txartel horia atera die Corberan eta Valverde entrenatzaileei (87. min), eta Diego Lopezi (97. min).
Mestallan jokatutako Errege Kopako final laurdenetako partida, 46.931 ikusleren aurrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Iñaki Williams: "Pozik nago Nicok bere lesioan argia ikusten ari dela esan didalako"
Kapitain zuri-gorriak Errege Kopako finalerdietarako txartela eman dio Athletici Mestallan, 96. minutuan gol erabakigarria sartuta. Umar Sadiq nigeriarrak bere atean sartu du gola, eta segidan Padillaren atean beste bat. Dimitrievski Valentziako atezainak Mikel Jauregizarri 75.ean penaltia gelditu dio.
Athleticek ez du aukerarik izan Atletico Madrilen aurka (4-1), eta Erregina Kopatik at gelditu da
Amaiur Sarriegik bi gol egin ditu, eta beste bietan azken pasea eman du; Ane Azkonak, luzapenean, Athleticen gola sartu du. Atletico Madril Athletic baino gehiago izan da.
Valverde: "Valentzia ondo ikusten dut; zaila izango da, zaila izango da, baina ez dago ezer esanda, dena idatzi behar da bihar”
Athletic Clubek Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Valentziaren aurka, Mestallan. Valverdek argi dauka "aukera bat dela bai eurentzat eta baita guretzat ere", eta taldeak bere onenean ez badaude ere, Valentziakoak ondo ikusten dituela azpimarratu du. (Bideoa gazteleraz)
Jon Uriarte: “Ligan, gure egoera oso txarra da; hamazazpi puntu gehiago ahalik eta lasterren ateratzea da helburua”
Asteartean, Athleticen presidenteak balantzea egin du, talde zuri-gorriaren egoera hizpide. Halaber, Uriarte Errege Kopaz hitz egin du, eta Nico Williams ere izan du aztergai.
Pintadak egin dituzte, berriro ere, Williams anaien muralean, Barakaldon
Murala Lutxana auzoan dago, eta astelehenean, beste behin, pintadak dituela agertu da; mezuetan, bi jokalariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”.
Yeray Alvarez taldearekin entrenatzera itzuli da, zortzi hilabeteren ostean
UEFAk ezarritako hamar hilabeteko zigorretik zortzi bete eta gero, Yeray Alvarez Lezamara itzuli da astelehen honetan taldearekin entrenatzera.
Jauregizar: "Ahalegindu gara dena ematen; puntuek ihes egitea ez da polita"
Mikel Jauregizar Athleticeko jokalariak Realaren aurkako derbiaren ostean adierazpenak egin ditu, partidaren inguruan.
Athletic Clubek Efe Korkut fitxatu du
VFB Stuttgarteko erdilari donostiarrak 2028ra arte sinatu du, eta berehala hasiko da zuri-gorriekin lanean.
Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Athleticek 2-1 irabazi dio Espanyoli F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Clara Pinedoren eta Anna Torrodaren golekin, garaipen nekeza bezain garrantzitsua eskuratu dute zuri-gorriek.