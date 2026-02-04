Copa del Rey
Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"

El capitán del Athletic, Iñaki Williams. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iñaki Williams eta Iker Monrealen adierazpenak Athleticek Valentziari Errege Kopako final-laurdenetan irabazi ostean
EITB

Última actualización

Iñaki Williams ha dado el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.

