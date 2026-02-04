Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"
Iñaki Williams ha dado el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.
El Athletic se mete en semifinales gracias a un once alternativo y la conexión Williams (1-2)
En la primera parte, los leones se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia meta de Sadiq, que poco después ha empatado el encuentro tras un grosero error de Padilla. Tras el descanso, los rojiblancos han desperdiciado un penalti, pero los Williams han certificado el pase en el descuento.
El Athletic cae con contundencia ante el Atlético Madrid (4-1), y queda eliminado de la Copa de la Reina
Amaiur Sarriegi ha marcado dos goles para su equipo, y ha dado el pase de los otros dos; Ane Azkona, ya en tiempo de prolongación, ha hecho el tanto del Athletic, que se ha visto superado por su rival.
Valverde: “Al Valencia, los veo bien; será difícil, pero no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana”
El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, en Mestalla. Valverde tiene claro que “es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros” y ha destacado que, aunque ningún equipo se encuentra en su mejor momento, ve bien a los del Valencia.
Jon Uriarte: “Nuestra posición en Liga es muy mala; tenemos que pelear a muerte por sacar 17 puntos más”
El presidente del Athletic ha hecho un balance, este martes, de la situación del equipo rojiblanco en este punto de la temporada. Uriarte también se ha referido a la Copa del Rey y a Nico Williams, entre otros temas, al igual que el director de Fútbol Mikel González.
Realizan pintadas, de nuevo, en el mural de Iñaki y Nico Williams en Barakaldo
El mural, que se encuentra en el barrio de Lutxana, ha aparecido este lunes con mensajes en los que los dos jugadores del Athletic son calificados como “madridistas españoles” y mediante los que se les acusa de pasar “más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol”.
Yeray Álvarez vuelve a entrenar con el grupo tras ocho meses
Yeray Álvarez ha regresado este lunes a Lezama tras cumplir ocho de los diez meses de sanción que le impuso la UEFA.
Simón: "Con la expulsión, veía que éramos capaces de marcar el segundo gol"
Declaraciones de Unai Simón, portero del Athletic, tras el empate en el derbi contra la Real Sociedad en San Mamés.
El Athletic Club ficha a Efe Korkut
El centrocampista donostiarra del VFB Stuttgart firma hasta 2028 y se incorpora de manera inmediata al Athletic.
El Athletic logra una importante victoria ante el Espanyol (2-1)
El Athletic Club ha ganado 2-1 al Espanyol en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. Gracias a los goles de Clara Pinedo y Anna Torroda, las rojiblancas se han llevado una victoria tan ardua como importante.