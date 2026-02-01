Derbia
Jauregizar: "Ahalegindu gara dena ematen; puntuek ihes egitea ez da polita"

Mikel Jauregizar
18:00 - 20:00
Mikel Jauregizar, partidaren ostean

Azken eguneratzea

Mikel Jauregizar Athleticeko jokalariak Realaren aurkako derbiaren ostean adierazpenak egin ditu, partidaren inguruan. 

Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
