Derbi
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Simón: "Con la expulsión, veía que éramos capaces de marcar el segundo gol"

Unai Simon
18:00 - 20:00

Unai Simón, tras el partido

Euskaraz irakurri: Jauregizar: "Ahalegindu gara dena ematen; puntuek ihes egitea ez da polita"

Última actualización

Declaraciones de Unai Simón, portero del Athletic, tras el empate en el derbi contra la Real Sociedad en San Mamés.

Dos espectaculares goles de Ruiz de Galarreta y Guedes han supuesto el reparto de puntos en el derbi de San Mamés (1-1)
Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X