F MOEVE LIGA
Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)

Athletic
18:00 - 20:00
Argazkia: Athletic.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-1 irabazi dio Espanyoli F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Clara Pinedoren eta Anna Torrodaren golekin, garaipen nekeza bezain garrantzitsua eskuratu dute zuri-gorriek.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Lezamako kirol instalazioak Moeve F Liga

