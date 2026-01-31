El Athletic logra una importante victoria ante el Espanyol (2-1)

Para este miércoles serán nueve las bajas del equipo vizcaíno, ya que Vivián se ha caído de la convocatoria. El central sufre una sobrecarga en su pierna izquierda. Por su parte, el Sporting de Portugal llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final.