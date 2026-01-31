LIGA F MOEVE
El Athletic logra una importante victoria ante el Espanyol (2-1)

Foto: Athletic.
Euskaraz irakurri: Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)
El Athletic Club ha ganado 2-1 al Espanyol en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. Gracias a los goles de Clara Pinedo y Anna Torroda, las rojiblancas se han llevado una victoria tan ardua como importante.

