Athletic vs Sporting
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Rego: "El equipo ha hecho una Champions muy buena"

Alejandro-Rego-Athletic-Sporting-de-Portugal-Champions
18:00 - 20:00

Alejandro Rego. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Mikel Vesga Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoaz pozik; ea azkar bueltatzen garen”
author image

EITB

Última actualización

El Athletic ha perdido 2-3 ante el Sporting de Portugal en San Mamés el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones 2025-2026. Alejandro Rego y Robert Navarro han lamentado la derrota y la eliminación del equipo rojiblanco.

Un digno Athletic pierde ante el Sporting en San Mamés y dice adiós al sueño de la Liga de Campeones (2-3)
Resumen y goles del partido de Liga de Campeones Athletic vs Sporting de Portugal (2-3)
Fútbol Athletic Club San Mamés UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X