Rego: "El equipo ha hecho una Champions muy buena"
El Athletic ha perdido 2-3 ante el Sporting de Portugal en San Mamés el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones 2025-2026. Alejandro Rego y Robert Navarro han lamentado la derrota y la eliminación del equipo rojiblanco.
Resumen y goles del partido Athletic vs. Sporting de Portugal de Liga de Campeones (2-3)
El Athletic Club se ha despedido de la Liga de Campeones 2025-2026 tras perder 2-3 ante el Sporting de Portugal. Aquí el resumen y los goles del partido.
El Athletic cae con dignidad ante el Sporting en San Mamés y dice adiós al sueño de la Champions (2-3)
Los de Ernesto Valverde se han llegado a poner por dos veces por delante en el marcador gracias a los tantos de Sancet y Guruzeta, que ha marcado su quinto tanto en la competición, pero los lusos han volteado el partido con goles de Diomande, Trincao y Alisson.
El Athletic, de nuevo plagado de bajas, busca el play-off bajo el paraguas de San Mamés
Para este miércoles serán nueve las bajas del equipo vizcaíno, ya que Vivián se ha caído de la convocatoria. El central sufre una sobrecarga en su pierna izquierda. Por su parte, el Sporting de Portugal llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final.
Iñigo Lekue, sobre el partido de Champions ante el Sporting de Lisboa: "Lo afrontamos con la ilusión de poder vivir una noche mágica"
El Athletic Club se enfrenta este miércoles al Sporting de Lisboa en el último encuentro de la fase Liga de la Liga de Campeones. El jugador Iñigo Lekue y el entrenador Ernesto Valverde han analizado el partido en rueda de prensa.
Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League
El Athletic debutará el 16 de septiembre recibiendo al Arsenal en San Mamés y acabará la liguilla en casa enfrentándose al Sporting de Portugal.
Liga de Campeones, LaLiga EA Sports, Copa del Rey… ¿debe el Athletic centrarse más en alguna competición?
Los de Valverde afrontan en una semana tres partidos muy importantes: ante el Sporting de Portugal, en la Liga de Campeones; contra la Real Sociedad, en LaLiga; y en Mestalla, frente al Valencia, en la Copa del Rey. Hemos preguntado a la afición rojiblanca cómo debería abordarlo su equipo.
Las jugadoras del Athletic Bibi, Nanclares y Landaluze afrontan distintos procesos de recuperación
Bibiane Schulze ha sido sometida a una artroscopia, Adriana Nanclares se entrena al margen de sus compañeras y Naia Landaluze trabaja con normalidad, protegida con una máscara en la cara.
Las cuentas del Athletic en la última jornada de Champions
Los de Valverde necesitan ganar para prácticamente asegurar su presencia en las eliminatorias, pero sin despistarse con su diferencia de goles. Además, también podría valerles el empate, aunque eso ya les haría depender notablemente de otros escenarios.
Navarro: "No sé qué nos pasa en Liga, que no terminamos de arrancar"
El jugador del Athletic ha hablado sobre la derrota sufrida contra el Sevilla (2-1) en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en el Sánchez Pizjuán.