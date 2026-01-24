LaLiga EA Sports

El Athletic sigue sin rumbo en Liga (2-1)

Navarro ha adelantado a los rojiblancos, pero Peque y Akor han dado la vuelta al partido para darle la victoria al Sevilla.

SEVILLA, 24/01/2026.- El delantero del Athletic Club, Robert Navarro (d), disputa el balón ante el defensa chileno del Sevilla, Gabriel Suazo, durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Sevilla y Athletic Club en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE / Julio Muñoz.
Robert Navarro, ante el Sevilla. Foto: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido 2-1 ante el Sevilla en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada este sábado en el Sánchez Pizjuán. Navarro ha adelantado a los rojiblancos, pero Peque y Akor han dado la vuelta al partido y han dejado sin puntos al equipo vasco.

Los rojiblancos han comenzado el partido con el empuje de la victoria en la Liga de Campeones, presionando arriba a su rival y recurriendo al ataque. Sin embargo, los primeros sustos los ha dado el equipo local, cuando Akor ha quedado muy solo ante Simón, pero el guardameta ha actuado a la perfección para evitar el gol y poco después ha tenido que parar también un cabezazo de Agome.

Por su parte, el Athletic ha tenido una gran ocasión para marcar. Vlachodimos ha salido mal de la portería y el balón ha acabado en los pies de Galarreta , que con la portería vacía y desde lejos ha probado suerte, pero el balón se le ha ido fuera desaprovechando una gran ocasión.

Gudelje ha marcado en una falta a favor del Sevilla, pero, tras revisarla en el VAR, el árbitro lo ha anulado porque ha cometido falta sobre Paredes.

En los minutos finales de la primera parte, el Athletic ha logrado abrir el marcador con una jugada iniciada por Jauregizar y Yuri, el centro lo ha rematado Izeta y, después de que el portero sacara el balón con los dedos, Navarro lo ha mandado a la red (0-1) .

Pero poco les ha durado la alegría a los leones. Al minuto siguiente, el Sevilla ha robado el balón, ha entrado al área y Peque ha vuelto a poner el empate (1-1). 

Con el inicio de la segunda parte, la situación ha ido a peor para el Athletic, cuando Yuri ha dado al balón con la mano y el árbitro ha pitado penalti. Akor ha puesto el 2-1 desde los once metros.

A partir de ahí, a los rojiblancos les ha costado enganchar las jugadas, que han ido llegando poco a poco hacia la portería rival, pero les ha faltado precisión en los metros finales y ha estado más cerca el gol del Sevilla que el de ellos.

Así, el Athletic no ha conseguido sacar ningún punto en Sevilla, y siguen con mal sabor de boca en Liga.

