El Athletic sigue sin rumbo en Liga (2-1)

El Athletic Club ha perdido 2-1 ante el Sevilla en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada este sábado en el Sánchez Pizjuán. Navarro ha adelantado a los rojiblancos, pero Peque y Akor han dado la vuelta al partido y han dejado sin puntos al equipo vasco.

Los rojiblancos han comenzado el partido con el empuje de la victoria en la Liga de Campeones, presionando arriba a su rival y recurriendo al ataque. Sin embargo, los primeros sustos los ha dado el equipo local, cuando Akor ha quedado muy solo ante Simón, pero el guardameta ha actuado a la perfección para evitar el gol y poco después ha tenido que parar también un cabezazo de Agome.