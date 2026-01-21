Superkopa
Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”

Javi Lerga (Athletic).
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin. 

Athleticek aurrea hartu dio FC Bartzelonari Superkopako finalerdian, baina ezin du hamar jokalariko aurkari baten aurka (3-1)
