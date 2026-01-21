Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin.
Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)
Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu zuri-gorrien lehen zati eskasean. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiek erreakzionatu egin dute eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.
Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)
Nerea Nevadok, penaltiz, 0-1ekoa sartu du lehen zatian, eta Bartzelonak markagailua irauli du atsedenaldira joan aurretik; bigarren zatian, zuri-gorrien aurkaria hamar jokalari izan dituela aritu bada ere, Javi Lergaren taldeak ezin izan du arriskurik sortu.
Ruiz de Galarreta: "Partida oso fisikoa espero dugu, kristoren taldea da eta neurketa oso zaila izango da"
Hala ere, erdilari zuri-gorriak uste du "sentsazio onak berreskuratzeko toki aproposa dela ere, taldeak partida ona egiten badu eta puntuak lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako".
Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek historian jokatutako 13 partidatan bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, jokalari ugari min hartu dituztela, bederatzi, hain justu. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"
Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan.
Iñaki Williams baja izango da Bergamon, giharretako lesioa du eta
Athleticen kapitainak giharretako lesioa du ezker hankako trieps sonalean, talde zuri-gorriak argitaratutako osasun-partearen arabera.
Athleticek porrot latza jaso du Tenerifen (5-0)
Athleticek 5-0 galdu du Teneriferen aurka F Moeve Ligako 16. jardunaldian. Lehen zatian gol bakarra egin diete, baina bigarrenean gol zaparrada jaso dute.
Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.
Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"
Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.