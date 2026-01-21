Javi Lerga: “Cuando te enfrentas a un equipo como el FC Barcelona, siempre te va a faltar algo”
El entrenador del Athletic, a pesar de la derrota de las rojiblancas, por 3-1, en la semifinal de la Supercopa, ha señalado que se encuentra “muy orgulloso” del trabajo de sus futbolistas.
El portero del Athletic se ha referido a las decisiones del árbitro y del VAR que han condicionado totalmente el devenir del partido de los rojiblancos ante el Mallorca de Jagoba Arrasate (3-2).