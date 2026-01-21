Supercopa
Javi Lerga: “Cuando te enfrentas a un equipo como el FC Barcelona, siempre te va a faltar algo”

Javi Lerga (Athletic).
Euskaraz irakurri: Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
J. E. R. | EITB

El entrenador del Athletic, a pesar de la derrota de las rojiblancas, por 3-1, en la semifinal de la Supercopa, ha señalado que se encuentra “muy orgulloso” del trabajo de sus futbolistas. 

