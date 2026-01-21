Superkopa
Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)

Nerea Nevadok, penaltiz, 0-1ekoa sartu du lehen zatian, eta Bartzelonak markagailua irauli du atsedenaldira joan aurretik; bigarren zatian, zuri-gorrien aurkaria hamar jokalari izan dituela aritu bada ere, Javi Lergaren taldeak ezin izan du arriskurik sortu. 

Daniela Agote (Athletic), Superkopan.

Daniela Agote, partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE.

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Athletic 2026ko Espainiako Superkopatik at gelditu da, asteazken gauean, Castalia futbol zelaian, Castello de la Planan, txapelketako bigarren finalerdian Bartzelonaren aurka 3-1 galduta. Nerea Nevadok sartu du Athleticen gola, penaltiz, 25. minutuan, eta Ona Battlek, Irene Paredesek eta Ewa Pajorrek, 34., 39. eta 68. minutuetan, Bartzelonaren golak egin dituzte; Kataluniako taldeak hamar jokalari izan dituela jokatu du bigarren zatian, Kika Nazarethi txartel gorria atera baitiote.

Athleticek berdegunean ondo kokatuta ekin dio finalerdiari, eta Bartzelonak ezin zuen abiaduraz erasora irten. Zuri-gorriak aurkariaren areara iritsi diren lehen jokaldietako batean, 25. minutuan, Mapi Leonek falta egin dio Maite Zubietari, eta Nerea Nevadok bikain bidali du baloia sareetara, penaltian; euskal taldea aurretik jarri da, eta, hala, egiten ari zen lan onaren saria jaso du. 

Bartzelonak, Ona Battleren eta Irene Paredesen golen bidez, aurreneko zatia amaitu aurretik irauli du markagailua; baina, luzapenean, Elisabeth Calvo epaileak txartel gorria atera dio Kika Nazareth Bartzelonako jokalariari; izan ere, horrek, erasoan, ukondokada eman dio Nahia Landaluzeri. Horrenbestez, bigarren zatia osorik gelditzen zela, Athleticek futbolari bat gehiago zuela jokatzeko aukera zuen.

Javi Lergaren taldeak sendo jarraitu du bigarren zati horretan; hori bai, zuri-gorriek ezin izan dute gola sartzeko moduko jokaldirik sortu. Bartzelona sendo aritu da atzealdean, eta gainera, 68. minutuan, kontraerasoko jokaldi batean, 3-1ekoa sartu du; Ewa Pajorrek lortu du hirugarren gol hori.

Ez da gol gehiagorik izan, eta, ondorioz, Athletic finaletik at gelditu da; larunbatean, Bartzelonak eta Real Madrilek izango dute jokoan titulua.

Fitxa teknikoa

3 – Bartzelona: Cata Coll; Ona Batlle (Aicha, 72. min), Irene Paredes, Mapi Leon, Brugts; Kika Nazareth, Serrajordi (Patri Guijarro, 58. min), Alexia; Vicky Lopez (Hansen, 58. min), Ewa Pajor (Salma Paralluelo, 72. min) eta Claudia Pina (Sydney, 82. min).

1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze, Maddi Torre (Campos, 78. min), Nerea Nevado;  Vilariño (Sara Ortega, 62. min), Valero (Leire Baños, 86. min), Maite Zubieta, Agote (Oihana, 86. min); Gurtubay (Pinedo, 78. min) eta Ane Azkona.

Golak: 0-1, 25. min: Nevado (p). 1-1, 34. min: Batlle. 2-1, 39. min: Paredes. 3-1, 68. min: Pajor.

Epailea: Elisabeth Calvo Valentin (Madril). Txartel gorria, Kikari.

Espainiako Superkopa Athletic Club Emakume kirolariak

