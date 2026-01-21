Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)
Nerea Nevadok, penaltiz, 0-1ekoa sartu du lehen zatian, eta Bartzelonak markagailua irauli du atsedenaldira joan aurretik; bigarren zatian, zuri-gorrien aurkaria hamar jokalari izan dituela aritu bada ere, Javi Lergaren taldeak ezin izan du arriskurik sortu.
Athletic 2026ko Espainiako Superkopatik at gelditu da, asteazken gauean, Castalia futbol zelaian, Castello de la Planan, txapelketako bigarren finalerdian Bartzelonaren aurka 3-1 galduta. Nerea Nevadok sartu du Athleticen gola, penaltiz, 25. minutuan, eta Ona Battlek, Irene Paredesek eta Ewa Pajorrek, 34., 39. eta 68. minutuetan, Bartzelonaren golak egin dituzte; Kataluniako taldeak hamar jokalari izan dituela jokatu du bigarren zatian, Kika Nazarethi txartel gorria atera baitiote.
Athleticek berdegunean ondo kokatuta ekin dio finalerdiari, eta Bartzelonak ezin zuen abiaduraz erasora irten. Zuri-gorriak aurkariaren areara iritsi diren lehen jokaldietako batean, 25. minutuan, Mapi Leonek falta egin dio Maite Zubietari, eta Nerea Nevadok bikain bidali du baloia sareetara, penaltian; euskal taldea aurretik jarri da, eta, hala, egiten ari zen lan onaren saria jaso du.
Bartzelonak, Ona Battleren eta Irene Paredesen golen bidez, aurreneko zatia amaitu aurretik irauli du markagailua; baina, luzapenean, Elisabeth Calvo epaileak txartel gorria atera dio Kika Nazareth Bartzelonako jokalariari; izan ere, horrek, erasoan, ukondokada eman dio Nahia Landaluzeri. Horrenbestez, bigarren zatia osorik gelditzen zela, Athleticek futbolari bat gehiago zuela jokatzeko aukera zuen.
Javi Lergaren taldeak sendo jarraitu du bigarren zati horretan; hori bai, zuri-gorriek ezin izan dute gola sartzeko moduko jokaldirik sortu. Bartzelona sendo aritu da atzealdean, eta gainera, 68. minutuan, kontraerasoko jokaldi batean, 3-1ekoa sartu du; Ewa Pajorrek lortu du hirugarren gol hori.
Ez da gol gehiagorik izan, eta, ondorioz, Athletic finaletik at gelditu da; larunbatean, Bartzelonak eta Real Madrilek izango dute jokoan titulua.
Fitxa teknikoa
3 – Bartzelona: Cata Coll; Ona Batlle (Aicha, 72. min), Irene Paredes, Mapi Leon, Brugts; Kika Nazareth, Serrajordi (Patri Guijarro, 58. min), Alexia; Vicky Lopez (Hansen, 58. min), Ewa Pajor (Salma Paralluelo, 72. min) eta Claudia Pina (Sydney, 82. min).
1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze, Maddi Torre (Campos, 78. min), Nerea Nevado; Vilariño (Sara Ortega, 62. min), Valero (Leire Baños, 86. min), Maite Zubieta, Agote (Oihana, 86. min); Gurtubay (Pinedo, 78. min) eta Ane Azkona.
Golak: 0-1, 25. min: Nevado (p). 1-1, 34. min: Batlle. 2-1, 39. min: Paredes. 3-1, 68. min: Pajor.
Epailea: Elisabeth Calvo Valentin (Madril). Txartel gorria, Kikari.
Zure interesekoa izan daiteke
Atalanta 2-Athletic 3 Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko partidaren laburpena
Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta San Mamesen Sporting Portugalen aurka sailkatzeko aukerak agortuko ditu datorren asteazkenean. Valverderen taldeak asko sufritu ostean, lehoiek Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.
Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin.
Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)
Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu zuri-gorrien lehen zati eskasean. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiek erreakzionatu egin dute eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.
Ruiz de Galarreta: "Partida oso fisikoa espero dugu, kristoren taldea da eta neurketa oso zaila izango da"
Hala ere, erdilari zuri-gorriak uste du "sentsazio onak berreskuratzeko toki aproposa dela ere, taldeak partida ona egiten badu eta puntuak lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako".
Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek historian jokatutako 13 partidatan bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, jokalari ugari min hartu dituztela, bederatzi, hain justu. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"
Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan.
Iñaki Williams baja izango da Bergamon, giharretako lesioa du eta
Athleticen kapitainak giharretako lesioa du ezker hankako trieps sonalean, talde zuri-gorriak argitaratutako osasun-partearen arabera.
Athleticek porrot latza jaso du Tenerifen (5-0)
Athleticek 5-0 galdu du Teneriferen aurka F Moeve Ligako 16. jardunaldian. Lehen zatian gol bakarra egin diete, baina bigarrenean gol zaparrada jaso dute.
Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.