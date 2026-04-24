Hurrengo denboraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Terzic alemaniarra, Athleticeko entrenatzaile izatetik oso gertu

Hainbat hedabidek baieztatu dute Borussia Dortmundeko entrenatzaile ohia aukeratu duela Jon Uriarteren zuzendaritzak Ernesto Valverde ordezkatzeko, datorren denboralditik aurrera.

Edin Trzic posible futuro entrenador del Athletic Club
Terzic eraikina. Argazkia: EFE
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Edin Terzic izango da Ernesto Valverderen ordezkoa Athleticen aulkian. Hala baieztatu dute hainbat hedabidek azken orduetan, eta badirudi alemaniarrak akordioa lortu duela Jon Uriarte buru duen zuzendaritza batzordearekin.

Bere izena Andoni Iraolaren itzalean entzuten zen, baina Bounemoutheko egungo teknikariaren aukerak indarra galdu du.

Terzic (aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu) ez da ezezaguna. 2022-23 denboraldian Bundesligako txapeldunordea izan zen Borussia Dortmundekin, eta txapeldun izateko aukerei eutsi zien azken jardunaldira arte.

2020-21 denboraldian Kopa erdietsi zuen, eta Txapeldunen Ligako finala galdu zuen Real Madrilen aurka 2024an. 

Terzicek bere erabakiz utzi zuen Borussia 2024ko ekainaren 13an.

Erasoan eta aurkariaren zelaian jokatzea gustuko duen entrenatzailea da.

 

Publizitatea
X
Publizitatea
X