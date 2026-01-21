El Athletic se adelanta ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa, pero no puede ante un rival con diez (3-1)

El FC Barcelona, por mediación de Ona Batlle y de Irene Paredes, ha dado la vuelta al marcador antes del descanso; pero, ya en el tiempo de prolongación, la árbitra, Elisabeth Calvo, ha expulsado, con roja directa, a Kika Nazareth, del FC Barcelona, que en un salto ha golpeado con el codo en el rostro a Nahia Landaluze. De esta forma, con toda la segunda mitad por delante, el Athletic tenía la oportunidad de jugar con una futbolista más.

Las de Javi Lerga han seguido jugando con fuerza en el segundo tiempo, si bien no han podido crear jugadas de peligro. El FC Barcelona, que se ha defendido con brillantez, ha marcado el 3-1 en el minuto 68, en una buena acción de contragolpe que ha remachado Ewa Pajor.

No ha habido más goles, y, en consecuencia, el Athletic ha quedado fuera de la final, que enfrentará, el sábado, al FC Barcelona y al Real Madrid.

Ficha técnica

3 - FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Aïcha, m. 72), Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Kika Nazareth, Serrajordi (Patri Guijarro, m. 58), Alexia; Vicky López (Hansen, m. 58), Ewa Pajor (Salma Paralluelo, m. 72) y Claudia Pina (Sydney, m. 82).



1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze, Maddi Torre (Campos, m. 78), Nerea Nevado; Vilariño (Sara Ortega, m. 62), Valero (Leire Baños, m. 86), Maite Zubieta, Agote (Oihana, m. 86); Gurtubay (Pinedo, m. 78) y Ane Azkona.

Goles: 0-1, m. 25: Nevado (p). 1-1, m. 34: Batlle. 2-1, m. 39: Paredes. 3-1, m. 68: Pajor.



Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité madrileño). Tarjeta roja a Kika.



