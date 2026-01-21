Supercopa
El Athletic se adelanta ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa, pero no puede ante un rival con diez (3-1)

Nerea Nevado, de penalti, ha marcado el 0-1 en la primera mitad, si bien el FC Barcelona ha remontado antes del descanso; en el segundo tiempo, si bien el rival de las rojiblancas ha jugado con una futbolista menos, las de Javi Lerga no han podido crear peligro.
Daniela Agote (Athletic), Superkopan.
Daniela Agote, en una acción del encuentro. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)
J. E. R. | EITB

Última actualización

El Athletic ha quedado eliminado de la Supercopa de España de 2026, este miércoles por la noche, en el Estadio Castalia, en Castelló de la Plana, al perder, en la segunda semifinal del campeonato, ante el FC Barcelona, por 3-1. Nerea Nevado ha marcado el gol del Athletic, de penalti, en el minuto 25, y Ona Battle, Irene Paredes y Ewa Pajor, en los minutos 34, 39 y 68, han hecho los tantos del FC Barcelona, que ha jugado toda la segunda parte con una jugadora menos, por expulsión de Kika Nazareth.

El Athletic ha comenzado la semifinal muy bien situado sobre el terreno de juego, sin dejar que el FC Barcelona pudiera combinar con claridad ni salir con rapidez. En una de las primeras ocasiones en que las rojiblancas han llegado al área rival, en el minuto 25, Maite Zubieta ha sido derribada por Mapi León, y Nerea Nevado ha transformado el penalti; el equipo vasco lograba ponerse por delante, como premio a su buena labor.

El FC Barcelona, por mediación de Ona Batlle y de Irene Paredes, ha dado la vuelta al marcador antes del descanso; pero, ya en el tiempo de prolongación, la árbitra, Elisabeth Calvo, ha expulsado, con roja directa, a Kika Nazareth, del FC Barcelona, que en un salto ha golpeado con el codo en el rostro a Nahia Landaluze. De esta forma, con toda la segunda mitad por delante, el Athletic tenía la oportunidad de jugar con una futbolista más.

Las de Javi Lerga han seguido jugando con fuerza en el segundo tiempo, si bien no han podido crear jugadas de peligro. El FC Barcelona, que se ha defendido con brillantez, ha marcado el 3-1 en el minuto 68, en una buena acción de contragolpe que ha remachado Ewa Pajor.

No ha habido más goles, y, en consecuencia, el Athletic ha quedado fuera de la final, que enfrentará, el sábado, al FC Barcelona y al Real Madrid.

Ficha técnica

3 - FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Aïcha, m. 72), Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Kika Nazareth, Serrajordi (Patri Guijarro, m. 58), Alexia; Vicky López (Hansen, m. 58), Ewa Pajor (Salma Paralluelo, m. 72) y Claudia Pina (Sydney, m. 82).

1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze, Maddi Torre (Campos, m. 78), Nerea Nevado;  Vilariño (Sara Ortega, m. 62), Valero (Leire Baños, m. 86), Maite Zubieta, Agote (Oihana, m. 86); Gurtubay (Pinedo, m. 78) y Ane Azkona.

Goles: 0-1, m. 25: Nevado (p). 1-1, m. 34: Batlle. 2-1, m. 39: Paredes. 3-1, m. 68: Pajor.

Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité madrileño). Tarjeta roja a Kika.

Supercopa de España Athletic Club

