Mallorca vs Athletic
Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"

Unai Simón portero del Athletic
18:00 - 20:00
Unai Simon, Athleticeko atezaina
EITB

Azken eguneratzea

Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"

"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.

