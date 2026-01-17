Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"
Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.
Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.
Bi partidako zigorra Paredesi, Kopako final-zortzirenetan marrazain bati "kakati" deitzeagatik
Txartel gorria atera zioten (55. min) Cultural Leonesaren aurka jokatutako partidan (3-4).
Valverde: "Gure egoera ikusita, Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
Athleticek Mallorcaren aurka jokatuko du larunbatean, Son Moixen. Ernesto Valverderen taldeak garaipena behar du, Europara begira jarraitu nahi badu. Jagoba Arrasateren taldeak, berriz, puntuak premiaz pilatzeko beharra dauka, jaitsiera posuetatik urruntzeko.
Nanclaresek alta jaso du, Real Madrilen aurkako partidan hartutako kolpe baten ondorioz ospitaleratuta egon ostean
Olatz Santanak ordezkatu zuen Burgoseko atezaina; hala, Athleticeko jokalari gisa debuta egin zuen.
Urko Izeta: "Partidari buelta emateko gai dela erakutsi du taldeak"
Urko Izeta Athleticeko jokalaria Cultural Leonesaren aurkako kanporaketaz hitz egin du, neurketa amaitutakoan.
Athletic partida zoro batetik bizirik atera da Leonen, eta aurrera egin du Kopan (3-4)
Lehen zatian sei gol izan dira, eta partida hirutan berdintzeko gai izan da Valverderen taldea. Atsedenaldiaren ostean, Paredesi txartel gorria atera diote eta talde zuri-gorria jokalari bat gutxiago zuela geratu da. Unai Gomezek luzapenean penaltiz sartutako golak erabaki du neurketa.
Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"
"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.
Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du Lezaman (0-0)
Levante Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du larunbat honetan Lezaman, golik eta ia aukerarik izan ez duen partida parekatu batean. Lau garaipen jarraian zeramatzaten zuri-gorriek, hiru F Moeve Ligan.
Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"
"Orain altxatu egin behar gara, guretzat itsusia izan den kolpe baten ostean. Era askotara gal dezakezu, baina atsedenaldira 4-0 galtzen zoazenean aurkaria zu baino dezente gehiago izan da", gaineratu du entrenatzaile zuri-gorriak, Bartzelonaren aurka Espainiako Superkopako finalerdian 5-0 galdu ostean.