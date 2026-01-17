Mallorca vs. Athletic
Simón: "El 4º árbitro le dice al árbitro que saque una tarjeta para calmar el banquillo, ¡y saca una roja!"

Unai Simón portero del Athletic
18:00 - 20:00
Unai Simón, portero del Athletic
Euskaraz irakurri: Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"
author image

EITB

Última actualización

El portero del Athletic se ha referido a las decisiones del árbitro y del VAR que han condicionado totalmente el devenir del partido de los rojiblancos ante el Mallorca de Jagoba Arrasate (3-2).

Unai Simón Fútbol Vídeos deportivos Athletic Club

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Valverde sobre Ziganda: "Hay gente con la que tienes conexión especial y yo la tengo con él"

"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.
Athletic-Badalona Liga F
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Badalona frena la racha del Athletic en Lezama (0-0)

El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve. El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve.
