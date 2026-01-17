Athleticek porrota jaso du Son Moixen epailearen erabakiek baldintzatutako partidan (3-2)
Athleticek porrota jaso du larunbat honetan Son Moixen, Mallorcaren aurka (3‑2), EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan, tentsio handia eta erabaki eztabaidagarri ugari izan dituen neurketan.
Zuri-gorriek markagailua birritan parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri (aulkian) txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute, taldeak hamar jokalarirekin jokatu baitu azken minutuetan.
Hasiera elektriko batean, Son Moixen, partida oso goiz jarri zaio maldan gora Athletici, Vedat Muriqik Mallorca aurreratu baitu 5. minutuan, areara iritsi eta bisitarien defentsa gaindituta (1-0).
Hala ere, Athleticek berehala erreakzionatu du, Unai Gomezek, bere 100. partidan, markagailua berdindu baitu 8. minutuan, ondo ehundutako jokaldi batean (1-1).
Hortik aurrera, talde zuri-gorriak hiru aukera izan ditu markagailuan aurrea hartzeko, Unai Gomez, Guruzeta eta Galarreta jokalarien eskutik.
Dena aldatu da berriro epaileak, VARean berrikusi ostean, Mallorcaren aldeko penaltia adierazi duenean Vivianek eskuarekin ukitu baitu baloia. Unai Simonek penaltia gelditu du, baina Muriqik baloia jaso eta sarera bidali du bigarren ahaleginean (2-1).
Athleticek ez ditu besoak jaitsi, eta atsedenaldiaren aurretik Nico Williamsek, Unai Gomezen laguntzarekin, gola egin du, erremate indartsu batekin markagailuan 2-2koa jartzeko.
Aldageletatik igaro ondoren, Mallorca puntua babesten saiatu da, Ernesto Valverderen mutilek ez bezala, modu guztietan saiatu baitira.
69. minutuan, epaileak Mallorcaren aldeko penaltia adierazi du, VARek berrikusi ostean. Erabaki horrek zuri-gorrien aulkiko protestak eragin ditu.
Muriqi arduratu da hamaika metroko puntutik jaurtitzeaz, eta Balearretako taldearen aldeko 3-2koa egin du.
Horren ostean, partida lokaztu egin da Athleticeko jokalarien protestekin, eta epaileak txartel gorria atera die Guruzeta eta Lekue zuri-gorriei.
Porrot honekin, Athleticek dena eman beharko du Ligako hurrengo partidetan, hurrengo denboraldian Europan jokatzeko aukera ematen duten postuetako bat lortzeko borrokan jarraitu nahi badu.
Zure interesekoa izan daiteke
Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"
Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.
Simon: "4. epaileak txartel bat ateratzeko esan dio epaileari aulkia lasaitzeko, eta gorria atera du!"
Mallorcaren aurkako partida erabat baldintzatu duten epailearen eta VARaren erabakiak izan ditu hizpide Athleticeko atezainak. Zuri-gorriek 3-2 galdu dute Jagoba Arrasateren taldearen aurka.
Bi partidako zigorra Paredesi, Kopako final-zortzirenetan marrazain bati "kakati" deitzeagatik
Txartel gorria atera zioten (55. min) Cultural Leonesaren aurka jokatutako partidan (3-4).
Valverde: "Gure egoera ikusita, Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
Athleticek Mallorcaren aurka jokatuko du larunbatean, Son Moixen. Ernesto Valverderen taldeak garaipena behar du, Europara begira jarraitu nahi badu. Jagoba Arrasateren taldeak, berriz, puntuak premiaz pilatzeko beharra dauka, jaitsiera posuetatik urruntzeko.
Nanclaresek alta jaso du, Real Madrilen aurkako partidan hartutako kolpe baten ondorioz ospitaleratuta egon ostean
Olatz Santanak ordezkatu zuen Burgoseko atezaina; hala, Athleticeko jokalari gisa debuta egin zuen.
Urko Izeta: "Partidari buelta emateko gai dela erakutsi du taldeak"
Urko Izeta Athleticeko jokalaria Cultural Leonesaren aurkako kanporaketaz hitz egin du, neurketa amaitutakoan.
Athletic partida zoro batetik bizirik atera da Leonen, eta aurrera egin du Kopan (3-4)
Lehen zatian sei gol izan dira, eta partida hirutan berdintzeko gai izan da Valverderen taldea. Atsedenaldiaren ostean, Paredesi txartel gorria atera diote eta talde zuri-gorria jokalari bat gutxiago zuela geratu da. Unai Gomezek luzapenean penaltiz sartutako golak erabaki du neurketa.
Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"
"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.
Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du Lezaman (0-0)
Levante Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du larunbat honetan Lezaman, golik eta ia aukerarik izan ez duen partida parekatu batean. Lau garaipen jarraian zeramatzaten zuri-gorriek, hiru F Moeve Ligan.