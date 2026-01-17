EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek porrota jaso du Son Moixen epailearen erabakiek baldintzatutako partidan (3-2)

Zuri-gorriek markagailua bi aldiz parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute.
PALMA, 17/01/2026.- El jugador del Athletic Club de Bilbao Mikel Jauregizar, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Athletic Club de Bilbao, este sábado en el estadio Son Moix en Palma.-EFE/Cati Cladera
Mallorca vs Athletic. Argazkia: EFE
author image

L. U. G. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek porrota jaso du larunbat honetan Son Moixen, Mallorcaren aurka (3‑2), EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan, tentsio handia eta erabaki eztabaidagarri ugari izan dituen neurketan. 

Zuri-gorriek markagailua birritan parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri (aulkian) txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute, taldeak hamar jokalarirekin jokatu baitu azken minutuetan.

Hasiera elektriko batean, Son Moixen, partida oso goiz jarri zaio maldan gora Athletici, Vedat Muriqik Mallorca aurreratu baitu 5. minutuan, areara iritsi eta bisitarien defentsa gaindituta (1-0).

Hala ere, Athleticek berehala erreakzionatu du, Unai Gomezek, bere 100. partidan, markagailua berdindu baitu 8. minutuan, ondo ehundutako jokaldi batean (1-1).

Hortik aurrera, talde zuri-gorriak hiru aukera izan ditu markagailuan aurrea hartzeko, Unai Gomez, Guruzeta eta Galarreta jokalarien eskutik. 

Dena aldatu da berriro epaileak, VARean berrikusi ostean, Mallorcaren aldeko penaltia adierazi duenean Vivianek eskuarekin ukitu baitu baloia. Unai Simonek penaltia gelditu du, baina Muriqik baloia jaso eta sarera bidali du bigarren ahaleginean (2-1).

Athleticek ez ditu besoak jaitsi, eta atsedenaldiaren aurretik Nico Williamsek, Unai Gomezen laguntzarekin, gola egin du, erremate indartsu batekin markagailuan 2-2koa jartzeko.

Aldageletatik igaro ondoren, Mallorca puntua babesten saiatu da, Ernesto Valverderen mutilek ez bezala, modu guztietan saiatu baitira. 

69. minutuan, epaileak Mallorcaren aldeko penaltia adierazi du, VARek berrikusi ostean. Erabaki horrek zuri-gorrien aulkiko protestak eragin ditu.

Muriqi arduratu da hamaika metroko puntutik jaurtitzeaz, eta Balearretako taldearen aldeko 3-2koa egin du. 

Horren ostean, partida lokaztu egin da Athleticeko jokalarien protestekin, eta epaileak txartel gorria atera die Guruzeta eta Lekue zuri-gorriei.

Porrot honekin, Athleticek dena eman beharko du Ligako hurrengo partidetan, hurrengo denboraldian Europan jokatzeko aukera ematen duten postuetako bat lortzeko borrokan jarraitu nahi badu.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"

"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X