Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"

Ernesto Valverde tras caer 5-0 ante el Barcelona en la Supercopa de España
18:00 - 20:00

Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, Bartzelonak talde zuri-gorria 5-0 jipoitu ondoren.

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

"Orain altxatu egin behar gara, guretzat itsusia izan den kolpe baten ostean. Era askotara gal dezakezu, baina atsedenaldira 4-0 galtzen zoazenean aurkaria zu baino dezente gehiago izan da", gaineratu du entrenatzaile zuri-gorriak, Bartzelonaren aurka Espainiako Superkopako finalerdian 5-0 galdu ostean.

Bartzelonak Athletic ahul baten erretratua egin du, Superkopan estu eta larri erorita (5-0)
Futbola Espainiako Superkopa Athletic Club Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

Iñaki Williams rueda de prensa previa semifinal Supercopa de España frente al Barcelona
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"

"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.

Gehiago ikusi
