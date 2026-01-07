SUPECOPA DE ESPAÑA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde reconoce que es un partido "de los peores que hemos hecho en mucho tiempo"

Ernesto Valverde tras caer 5-0 ante el Barcelona en la Supercopa de España
18:00 - 20:00
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, tras caer goleado ante el Barcelona.
Euskaraz irakurri: Bideoa: Espainiako Superkopako finalerdian Bartzelonaren aurka jokatutako partida "aspaldiko txarrenetakoa" dela aitortu du Valverdek
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

"Ahora nos tenemos que levantar después de un varapalo como este, que ha sido feo para nosotros. Puedes perder de muchas maneras, pero cuando vas perdiendo 4-0 al descanso es que el rival ha sido bastante superior a ti", ha agregado el técnico rojiblanco tras caer con estrépito (5-0) ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España.

El Barcelona retrata a un débil Athletic, que cae con estrepito en la Supercopa (5-0)
Fútbol Supercopa de España Athletic Club Ernesto Valverde

Te puede interesar

Iñaki Williams rueda de prensa previa semifinal Supercopa de España frente al Barcelona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"

"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".
Athletic llegada a Yeda Arabia Saudi Supercopa de España
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas

El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han  sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X