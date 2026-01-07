El Barcelona retrata a un débil Athletic, que cae con estrépito en la Supercopa (5-0)
El Athletic ha caído con estrépito ante el FC Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa disputada en Yeda (Arabia Saudí). El equipo de Ernesto Valverde apenas ha competido ante un conjunto catalán infinitamente superior. Se podría decir que los rojiblancos prácticamente no han comparecido y han mostrado una fragilidad defensiva preocupante.
El Athletic no ha comenzado mal encuentro, ya que ha pisado área rival en los primeros minutos, con un remate de cabeza de Paredes a la salida de un córner, que ha sacado Eric García también con la cabeza.
Poco después, Rafinha ya avisaba en una internada por la banda, aunque su posterior centro no ha encontrado rematador, tras haber superado a Unai Simón, que se precipitó en su salida.
Posteriormente, Sancet lo ha intentado, pero su disparo ha ido a las a las manos de Joan García. Acto seguido Pedri y Fermín han puesto a prueba a Simón, que ha atajado amboss disparos.
El asedio blaugrana se ha acrecentado ante la fragilidad defensiva del Athletic, y ha llegado el chaparrón de goles. Ferran Torres ha abierto el marcador rematando prácticamente desde el área pequeña un balón suelto.
Nueve minutos después Fermín, tras una jugada de Rafinha, que ha sido un puñal por la banda, ha hecho el segundo, rematando solo en el segundo palo su centro. Tres minutos después, Roony ha puesto el 3-0 con un disparo cruzado, que Simón no ha acertado a blocar ni a repeler.
Rafinha ha cerrado el recital del Barcelona en la primera parte con un golazo. Poco ha podido hacer el meta rojiblanco ante el excelente disparo del brasileño. En la única ocasión clara de la primera parte para el Athletic, Oihan Sancet han mandado al palo un excelente servicio de Berenguer. Así, ha terminado la primera parte con la eliminatoria finiquitada tras un vendaval del Barca, que los de Ernesto Valverde no han sabido como parar.
La segunda parte no ha comenzado mejor, porque el Barcelona ha hecho el quinto y ha completado la manita por medio de Rafinha. Tras el tanto, como era de prever, el ritmo del partido ha decaído notablemente, ya que el conjunto de Flick ha dejado de apretar el acelerador pensando ya en la final.
Unai Gómez, que ha entrado en la segunda parte, ha tenido una gran ocasión en el minuto 75, pero su remate se ha ido fuera. El Athletic ha tenido ocasiones como para marcar, incluso, más de un gol, pero sigue muy desacertado ante la puerta rival.
- Ficha técnica:
5 - Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, m.64); De Jong (Marc Bernal, m.64), Pedri (Dani Olmo, m.72), Fermín; Roony Bardghji (Lamine Yamal, m.72), Ferrán y Raphinha (Rashford, m.64).
0 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro Lekue, m.57); Jauregizar, Rego (Selton Sánchez, m.61); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, m.55), Robert Navarro (Unai Gómez, m.55); e Iñaki Williams (Guruzeta, m.55).
Goles: 1-0, m.22: Ferran Torres; 2-0, m.30: Fermín; 3-0: m.34: Roony Bardghji; 4-0, m.38: Raphinha; 5-0, m.52: Raphinha.
Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castilla-La Mancha). Sin amonestados.
Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 50 141 espectadores.
Valverde reconoce que es un partido "de los peores que hemos hecho en mucho tiempo"
"Ahora nos tenemos que levantar después de un varapalo como este, que ha sido feo para nosotros. Puedes perder de muchas maneras, pero cuando vas perdiendo 4-0 al descanso es que el rival ha sido bastante superior a ti", ha agregado el técnico rojiblanco tras caer con estrépito (5-0) ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España.
Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"
"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".
El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas
El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
El Athletic parte hacia Yeda sin Yuri Berchiche y Aymeric Laporte en la convocatoria
El equipo rojiblanco ha llevado a cabo esta mañana un último entrenamiento en Lezama antes del viaje. Tras su llegada a Arabia Saudí, el conjunto bilbaíno se alojará en el Hotel Hyatt Jeddah.
El Athletic buscará su cuarta Supercopa sin Yuri ni Laporte, que no viajan a Arabia Saudí
El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo. Además, Valverde encara la Supercopa con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Cruyff y Guardiola.
Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Guruzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen.
Ernesto Valverde: “No sé si Iñaki estuvo muy acertado con la expresión"
Este pasado martes, Iñaki Williams atendió a los medios tras entrenar en San Mamés y dijo lo siguiente: “Para mi jugar en Arabia es una mierda”. Hoy en la rueda de prensa, Valverde se ha pronuncioado sobre dichas declaraciones, dejando claro que ir a Arabia es un prestigio y que tienen que ser cuidadosos con las expresiones que ultilizan.
Ernesto Valverde: "El propósito de 2026 es ganar a Osasuna"
El Athletic se enfrenta este sábado al derbi contra el Osasuna en el Sadar. Según ha comunicado Valverde, es un rival fuerte y difícil de sobrepasar, pero el objetivo es recuperar los puntas que se han ido dejando por el camino.
El Athletic entrena en San Mamés ante 30 051 aficionados
Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.