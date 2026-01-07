Supercopa de España
El Barcelona retrata a un débil Athletic, que cae con estrépito en la Supercopa (5-0)

El equipo rojiblanco ha encajado cuatro goles ya en la primera parte, incapaz de parar el vendaval blaugrana. En la segunda parte, con el choque ya decidido, el ritmo del encuentro ha decaído notablemente.
YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling
Adama, cabizbajo, en la celebración de uno de los goles del FC Barcelona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bartzelonak Athletic ahul baten erretratua egin du, Superkopan estu eta larri erorita (5-0)
El Athletic ha caído con estrépito ante el FC Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa disputada en Yeda (Arabia Saudí). El equipo de Ernesto Valverde apenas ha competido ante un conjunto catalán infinitamente superior. Se podría decir que los rojiblancos prácticamente no han comparecido y han mostrado una fragilidad defensiva preocupante.

El Athletic no ha comenzado mal encuentro, ya que ha pisado área rival en los primeros minutos, con un remate de cabeza de Paredes a la salida de un córner, que ha sacado Eric García también con la cabeza.

Poco después, Rafinha ya avisaba en una internada por la banda, aunque su posterior centro no ha encontrado rematador, tras haber superado a Unai Simón, que se precipitó en su salida.

Posteriormente, Sancet lo ha intentado, pero su disparo ha ido a las a las manos de Joan García. Acto seguido Pedri y Fermín han puesto a prueba a Simón, que ha atajado amboss disparos.

El asedio blaugrana se ha acrecentado ante la fragilidad defensiva del Athletic, y ha llegado el chaparrón de goles. Ferran Torres ha abierto el marcador rematando prácticamente desde el área pequeña un balón suelto.

Nueve minutos después Fermín, tras una jugada de Rafinha, que ha sido un puñal por la banda, ha hecho el segundo, rematando solo en el segundo palo su centro. Tres minutos después, Roony ha puesto el 3-0 con un disparo cruzado, que Simón no ha acertado a blocar ni a repeler.

Rafinha ha cerrado el recital del Barcelona en la primera parte con un golazo. Poco ha podido hacer el meta rojiblanco ante el excelente disparo del brasileño. En la única ocasión clara de la primera parte para el Athletic, Oihan Sancet han mandado al palo un excelente servicio de Berenguer. Así, ha terminado la primera parte con la eliminatoria finiquitada tras un vendaval del Barca, que los de Ernesto Valverde no han sabido como parar.

La segunda parte no ha comenzado mejor, porque el Barcelona ha hecho el quinto y ha completado la manita por medio de Rafinha. Tras el tanto, como era de prever, el ritmo del partido ha decaído notablemente, ya que el conjunto de Flick ha dejado de apretar el acelerador pensando ya en la final.

Unai Gómez, que ha entrado en la segunda parte, ha tenido una gran ocasión en el minuto 75, pero su remate se ha ido fuera. El Athletic ha tenido ocasiones como para marcar, incluso, más de un gol, pero sigue muy desacertado ante la puerta rival.

Ernesto Valverde tras caer 5-0 ante el Barcelona en la Supercopa de España
18:00 - 20:00
Valverde reconoce que es un partido "de los peores que hemos hecho en mucho tiempo"

- Ficha técnica: 

5 -  Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, m.64); De Jong (Marc Bernal, m.64), Pedri (Dani Olmo, m.72), Fermín; Roony Bardghji (Lamine Yamal, m.72), Ferrán y Raphinha (Rashford, m.64).

0 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro Lekue, m.57); Jauregizar, Rego (Selton Sánchez, m.61); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, m.55), Robert Navarro (Unai Gómez, m.55); e Iñaki Williams (Guruzeta, m.55).

Goles: 1-0, m.22: Ferran Torres; 2-0, m.30: Fermín; 3-0: m.34: Roony Bardghji; 4-0, m.38: Raphinha; 5-0, m.52: Raphinha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castilla-La Mancha). Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 50 141 espectadores

Valverde reconoce que es un partido "de los peores que hemos hecho en mucho tiempo"
