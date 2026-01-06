Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"
"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.
Ernesto Valverderen Athletic 22:50ak aldera iritsi da, eta zuzenean Park Hyatt hotelera joan da. Bertan antolatzaileek jokalariak hartu dituzte. Astearte honetan, Athletic 18:00etan (Euskal Herriko ordua) entrenatuko da King Abdullah futbol-zelaian, Iñaki Williamsek eta Ernesto Valverdek 17:15etik aurrera eskainiko duten prentsaurrekoaren ostean.
Talde zuri-gorriak azken lan saioa egin du gaur goizean Lezaman. Saudi Arabiara iritsi ondoren, Hyatt Jeddah hotelean hartuko du ostatu talde bilbotarrak.
Asteazkenekoa zuri-gorrien hamabigarren partida izango da txapelketa horretan. Gainera, Valverdek bere hirugarren Superkopa irabazteko aukera du, Cruyff eta Guardiola entrenatzaileekin berdintzeko abagunea.
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du.
Joan den asteartean, Iñaki Williamsek San Mamesen entrenatu ondoren, hedabideen aurrean ondorengoa esan zuen: "Arabian jokatzea kaka zaharra da". Gaur, prentsaurrekoan, Valverdek adierazpen horiei buruzko iritzia eman du, eta argi utzi du Arabiara joatea prestigioa dela eta kontu handiz jokatu behar dutela egiten dituzten adierazpenekin.
Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.
Entrenamendua hasi baino ordubete lehenagotik San Mameseko harmailetan izan dira zaleak, gehienak familiak. Itxaronaldia musikaz girotu du klub zuri-gorriak. Futbolariak txalo zaparrada bero batekin hartu dituzte jarraitzaileek, aurreikusitako ordutegian berdegunera salto egin dutenean.
"Txapelketa beste herrialde batera eramatea ez da erraza zaleentzat. Guk han etxetik kanpo jokatzen dugula dirudi, eta hemen izango balitz, gure aldamenean jarraitzaile ugari izango genituzke", gaineratu du Athleticeko kapitainak.
