Supercopa de España
Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"

18:00 - 20:00
Iñaki Williams y Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España frente al FC Barcelona
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverde eta Iñaki Williamsen prentsaurrekoa Espainiako Superkopako finalaurrekoaren atarian
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".

Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Ya lo he dicho muchas veces, jugar en Arabia es una mierda"
Fútbol Athletic Club Ernesto Valverde Otras competiciones de fútbol

Athletic llegada a Yeda Arabia Saudi Supercopa de España
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas

El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han  sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
