Entrenamendua San Mamesen
Iñaki Williams, Superkopari buruz: "Askotan esan dut, Arabian jokatzea kaka zaharra da"

18:00 - 20:00

Iñaki Williams hedabideen aurrean, San Mamesen lan saioa egin ondoren. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

"Txapelketa beste herrialde batera eramatea ez da erraza zaleentzat. Guk han etxetik kanpo jokatzen dugula dirudi, eta hemen izango balitz, gure aldamenean jarraitzaile ugari izango genituzke", gaineratu du Athleticeko kapitainak.

Futbola Athletic Club San Mames Futboleko beste lehiaketa batzuk

