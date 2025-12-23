Athletic-Espanyol
Berenguer: “Ez baduzu asmatzen, beste taldeak egingo du”

Alex Berenguer Athleticeko jokalaria.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko jokalariak, talde zuri-gorriak Espanyolen aurka jokatutako partida amaituta, nabarmendu du nola, porrota gorabehera, gol gehiago sartzeko aukerak sortu dituen; nafarrak egin du Ernesto Valverderen taldearen gol bakarra.

Athleticek porrota jaso du Espanyolen aurka San Mamesen (1-2)
Futbola EA Sports Liga Athletic Club

