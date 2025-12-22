LALIGA EA SPORTS

Athleticek Espanyolen aurka talka egin du, eta urtea porrot batekin bukatu du San Mamesen (1-2)

Berenguerrek zuri-gorriak aurreratu ditu lehen zatian, baina atsedenaldia baino lehen Romerok partida berdindu du. Aldageletatik bueltan, Millak bigarrena egin du kataluniarrentzat, eta lehoiek ez dute erantzuten jakin.

BILBAO, 22/12/2025.- El defensa uruguayo del Espanyol Leandro Cabrera (d) salta por el balón con Andoni Gorosabel, del Athletic Club, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y RCD Espanyol disputan este lunes en San Mamés. EFE/Luis Tejido
Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek galdu egin du San Mamesen (1-2) Espanyolen aurka 2025eko azken partida ofizialean, nahiz eta Alex Berenguerrek sartutako gola bati esker aurrea hartu. Carlos Romerok eta Pere Millak markagailua irauli dute.

Berenguerrek 38. minutuan ireki du markagailua Cabrerak atzera botatako baloi bat aprobetxatuz, baina atsedenaldira iritsi aurretik, 43.ean, Romerok partida berdindu du areaz kanpotik egindako ezkerkada bikain batekin.

52. minutuan Pere Millak Nolanek eskuin hegaletik egindako erdiraketa aprobetxatu du Espanyoli garaipena emateko.

Porrota kolpe latza da Athleticentzat, sailkapeneko zortzigarren tokian geratuko baita, baina gainerako taldeek baino partida bat gehiago jokatuta, urtarril oso exijente baten aurrean. Lehoiek urtarrilean sei edo zazpi neurketa jarraian izango dituzte etxetik kanpo lau lehiaketatan.

Valverdek duen guztia atera du, baita Sancet, Nico, Iñaki eta Berenguer '9' postuan txandakatuz erasoko laukotea. Guruzeta ez du hasierako hamaikakoan zelairatu, baina bai bigarren zatian.

Markagailuan atzetik ikusi ostean, Athletic Dmitrovicen areara hurbiltzen saiatu da, eta Calerok Jauregizarren jaurtiketa on bat desbideratu du, baina Espanyol ere arriskuarekin iritsi da zuri-gorrien atera, eta 1-3koa bilatu du Cabreraren burukada batean eta Jofrek egindako jaurtiketa gurutzatu batean.

Emaitzarik eman gabe jarraitu dute etxeko taldearen saiakerek, eta Simonek bi aldiz agertu behar izan du Dolan eta Kike Garciaren aurrean, Lekuek emandako pase ustel baten ondorioz.

Guruzetaren eta Sanceten bi burukadek ez dute aterik aurkitu, Dmitrovicek geldiketa egin dio Berenguerren jaurtiketa bati eta Unai Gomezen beste jaurtiketa bat gora joan da azken minutuetan. Hortxe zapuztu dira zuri-gorrien azken itxaropenak. Azken txanpa horretan berdinketa merezi izan du Athleticek.

- Fitxa teknikoa:

1 - Athletic: Unai Simon; Gorosabel (Areso, 76. min), Lekue, Paredes, Adama (Unai Gómez, 76. min); Galarreta (Rego, 57. min), Jauregizar; Iñaki Williams (Robert Navarro, 79. min), Sancet, Nico Williams (Guruzeta, 57. min); eta Berenguer.

2 -Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero (Riedel, 83. min); Lozano (Kike García, 72. min), Urko, Edu Expósito (Ruben Sanchez, 83. min); Dolan (Salinas, 83. min), Pere Milla (Jofre, 57. min), Roberto Fernandez.

Golak: 1-0, 38. min: Berenguer. 1-1, 44. min: Romero. 1-2, m.52: Pere Milla.

Epailea: Mateo Busquets (Balear Uharteetako batzordea). Txartel horiak atera dizkie Galarreta (28. min), Nico Williams (33. min), Gorosabel (46+ min), Rego (80. min) eta Lekue Athleticeko jokalariei eta Urko (77. min) eta Riedel (86. min) Espanyolekoei.

EA Sports Ligako 17. jardunaldiko norgehiagoka, San Mamesen, 47.586 ikusleren aurrean. Minutu bateko isilunea egin dute Iñaki Garcia Erguin artista bilbotarraren oroimenez.

 

