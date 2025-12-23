Athletic-Espanyol
Berenguer: “Si no consigues acertar, el otro equipo sí que acierta”

Alex Berenguer Athleticeko jokalaria.
EITB

El jugador del Athletic, tras el partido que el conjunto rojiblanco ha perdido, en San Mamés, ante el Espanyol, ha puesto en valor que los de Ernesto Valverde han dispuesto de ocasiones para marcar más goles que el conseguido por él mismo.

El Athletic se estrella contra el Espanyol y despide el año con derrota en San Mames (1-2)
Fútbol LaLiga EA Sports Athletic Club

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

