Osasuna eta Alaves, Errege Kopan
Ourense-Athletic
Errege Kopa
Jauregizar: "Athleticekin gola sartzea beti da sentsazio oso polita"

Mikel Jauregizar Ourense-Athletic 0-1
18:00 - 20:00

Mikel Jauregizar, erdilari zuri-gorria, Ourenseko partidaren ostean. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Erdilari bermeotarrak zuri-gorriei final-zortzirenetarako sailkapena eman dien gola egin du. Bere taldeak "hasieratik amaierara oso partida serioa" jokatu duela uste du. Jauregizar pozik azaldu da bere golak sailkatzeko balio izan duelako.

Jauregizarrek Athletic erreskatatu du Ourenseren aurkako luzapenean (0-1), 25/26 Errege Kopako final-hamaseirenetan
Futbola Athletic Club Errege Kopa Ernesto Valverde Futboleko beste lehiaketa batzuk

