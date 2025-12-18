Alt foto
Osasuna eta Alaves, Errege Kopan |
Ourense-Athletic |
Errege Kopa
Jauregizarrek Athletic erreskatatu du luzapenean, O Couto futbol-zelaiko lokatzean (0-1)

Valverderen mutilek hasiera txarra eman diote neurketari, baina minutuek aurrera egin ahala hobetzen joan dira. Hala ere, gol aukera oso gutxiko norgehiagoka izan da. Bigarren zatian Guruzetak baloi bat langara bidali du, aurreneko 90 minutuetako aukerarik argienean.

OURENSE, 18/12/2025.- El centrocampista del Athletic Mikel Jauregizar celebra tras marcar ante el Ourense, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Ourense CF y Athletic Club disputan este jueves en el estadio de O Couto. EFE/Brais Lorenzo

Jauregizar, Orenseren aurka sartutako gola ospatzen. Argazkia: EFE

E. L. H. | EITB

Athleticek 0-1 irabazi dio Ourenseri luzapenean Jauregizarren gola bati esker. Talde zuri-gorriak sufritu egin du O Coutoko zelai lokaztuan, baina bizirik atera da borrokaren eta fisikoaren bidez.

O Coutoko zelai astunean eta euripean, Athleticek ez du ondo hasi Ourenseren aurkako partida. Talde galiziarra nagusi izan da lehen zatiko lehen minutuetan.

Horrela, Ourense Padillaren ate inguruan ibili da, nolabaiteko arriskua sortuz, baina abagune argirik sortu gabe. Izan ere, Athleticeko atezainak ez du geldiketarik egin behar izan.

Minutuek aurrera egin ahala, Ernesto Valverderen taldea hobetzen hasi da, eta norgehiagoka intentsitatean orekatu du, zelaia ez baitzegoen filigrana handietarako. Athleticek bultza egin du, eta behin baino gehiagotan hurbildu da Sanchez Vivasek defendatutako atera. Iñaki Williamsek eta Urko Izetak hainbat barnekaldi egin dituzte, baina ez dute asmatu azken metroetan erabaki okerrak hartuta.

Atsedenaldiaren ostean, Padillak esku hartu behar izan du Galiziako taldeak areaz kanpotik egindako jaurtiketa batean. Atezain zuri-gorria luzatu egin da geldiketa bikain bat egiteko, aurrean baloiak botea eman ostean.

70. minutuan iritsi da norgehiagokako aukerarik argiena. Guruzetak baloia burukada baten langara bidali du erdiraketa handi baten ondoren. 85. minutuan, bigarren zatian zelairatu den Nico Williamsek jokaldi bikaina egin eta bere jaurtiketa atezainak kornerrera bidali du.

Bigarren zatian zelairatu den Berenguerrek area barrutik egindako jaurtiketa bat, izan da aipagarriena neurketaren azken txanpan. Athletic saiatu da azken unera arte estutzen, baina norgehiagoka luzapenera joan da.

Luzapenaren lehen zatiaren azken hasperenean iritsi da Athleticen gola. 106. minutuan, Berenguerrek ateratako falta, Paredesek buruz utzi dio Jauregizarri, eta Bermeoko erdilariak boleaz eskuadratik sartu du.

- Fitxa teknikoa: 

0 - Ourense: Alberto Sanchez; Enol Coto, Carmona, Adri Perez, Hugo Sanz; Omar (Jelbat, 89. min), Jerin Ramos (Punzano, 106. min), Moreno (Nacho Castillo, 59. min), Aranzabe (Guerrero, 68. min); David Muñoz (Yuste, 59. min) eta Amin Bouzaig (Piera, 89. min).

1 - Athletic: Padilla; Gorosabel (Areso, 90. min), Vivian, Lekue, Adama (Paredes, 91.min); Rego, Vesga (Jauregizar, 63.min); Iñaki Williams (Berenguer, 63.min), Sancet (Unai Gomez, 97.min), Izeta (Nico Williams, 68.min); eta Guruzeta.

Gola: 0-1, 105. min: Jauregizar.

Epailea: Jose Luis Munuera Montero (Andaluziako batzordea). Txartel horiak: Ourenseko David Muñoz (45. min), Enol Coto (90. min) eta Adri Perez (105. min); Athleticeko Vesga (43. min), Rego (78. min) eta Jauregizar (107. min).

Futbola Athletic Club Nico Williams Errege Kopa Ernesto Valverde Futboleko beste lehiaketa batzuk

