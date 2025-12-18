Jauregizarrek Athletic erreskatatu du luzapenean, O Couto futbol-zelaiko lokatzean (0-1)
Valverderen mutilek hasiera txarra eman diote neurketari, baina minutuek aurrera egin ahala hobetzen joan dira. Hala ere, gol aukera oso gutxiko norgehiagoka izan da. Bigarren zatian Guruzetak baloi bat langara bidali du, aurreneko 90 minutuetako aukerarik argienean.
Athleticek 0-1 irabazi dio Ourenseri luzapenean Jauregizarren gola bati esker. Talde zuri-gorriak sufritu egin du O Coutoko zelai lokaztuan, baina bizirik atera da borrokaren eta fisikoaren bidez.
O Coutoko zelai astunean eta euripean, Athleticek ez du ondo hasi Ourenseren aurkako partida. Talde galiziarra nagusi izan da lehen zatiko lehen minutuetan.
Horrela, Ourense Padillaren ate inguruan ibili da, nolabaiteko arriskua sortuz, baina abagune argirik sortu gabe. Izan ere, Athleticeko atezainak ez du geldiketarik egin behar izan.
Minutuek aurrera egin ahala, Ernesto Valverderen taldea hobetzen hasi da, eta norgehiagoka intentsitatean orekatu du, zelaia ez baitzegoen filigrana handietarako. Athleticek bultza egin du, eta behin baino gehiagotan hurbildu da Sanchez Vivasek defendatutako atera. Iñaki Williamsek eta Urko Izetak hainbat barnekaldi egin dituzte, baina ez dute asmatu azken metroetan erabaki okerrak hartuta.
Atsedenaldiaren ostean, Padillak esku hartu behar izan du Galiziako taldeak areaz kanpotik egindako jaurtiketa batean. Atezain zuri-gorria luzatu egin da geldiketa bikain bat egiteko, aurrean baloiak botea eman ostean.
70. minutuan iritsi da norgehiagokako aukerarik argiena. Guruzetak baloia burukada baten langara bidali du erdiraketa handi baten ondoren. 85. minutuan, bigarren zatian zelairatu den Nico Williamsek jokaldi bikaina egin eta bere jaurtiketa atezainak kornerrera bidali du.
Bigarren zatian zelairatu den Berenguerrek area barrutik egindako jaurtiketa bat, izan da aipagarriena neurketaren azken txanpan. Athletic saiatu da azken unera arte estutzen, baina norgehiagoka luzapenera joan da.
Luzapenaren lehen zatiaren azken hasperenean iritsi da Athleticen gola. 106. minutuan, Berenguerrek ateratako falta, Paredesek buruz utzi dio Jauregizarri, eta Bermeoko erdilariak boleaz eskuadratik sartu du.
- Fitxa teknikoa:
0 - Ourense: Alberto Sanchez; Enol Coto, Carmona, Adri Perez, Hugo Sanz; Omar (Jelbat, 89. min), Jerin Ramos (Punzano, 106. min), Moreno (Nacho Castillo, 59. min), Aranzabe (Guerrero, 68. min); David Muñoz (Yuste, 59. min) eta Amin Bouzaig (Piera, 89. min).
1 - Athletic: Padilla; Gorosabel (Areso, 90. min), Vivian, Lekue, Adama (Paredes, 91.min); Rego, Vesga (Jauregizar, 63.min); Iñaki Williams (Berenguer, 63.min), Sancet (Unai Gomez, 97.min), Izeta (Nico Williams, 68.min); eta Guruzeta.
Gola: 0-1, 105. min: Jauregizar.
Epailea: Jose Luis Munuera Montero (Andaluziako batzordea). Txartel horiak: Ourenseko David Muñoz (45. min), Enol Coto (90. min) eta Adri Perez (105. min); Athleticeko Vesga (43. min), Rego (78. min) eta Jauregizar (107. min).
Zure interesekoa izan daiteke
Valverde: "Dagoen zelaira egokitu behar gara, Kopa horrelakoa da, ezustekoz beteriko kutxa bat"
"Kanpoko jendeak ez daki zelako zailtasunak dakartzaten tankera honetako partidek. Are gehiago, batzuetan jokalariek ere ez dakite. Neurketa hasten denean konturatzen dira, eta une horretan dagoeneko galtzen ari zara", ohartarazi du Athleticen prestatzaileak Kopako final-hamaseirenetako kanporaketaren atarian.
Athleticek Castellon jokatuko du Superkopa, urtarrilaren 20tik 24ra bitartean
Javi Lergaren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du finalerdietan, urtarrilaren 21ean, 19:00etan; finala hilaren 24rako aurreikusita dago, eta beste finalerdia, berriz, 20an jokatuko dute Real Madrilek eta Atletico Madrilek.
Yurik giharretako lesioa du, eta Egiluz korrika hasi da ia bost hilabete geroago
Zarauzko hegalekoak lesioa du "eskuin hankako muskulaturan", eta, ondorioz, Athletici urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi partidetan ez du jokatzerik izango. Bestalde, erdiko atzelari bizkaitarra bakarrik aritu da lanean, abuztuaren 6an ebakuntza egin ziotenez gero.
Aitor Paredes: "Partida honetatik gauza asko ikasi eta hobetu behar ditugu"
Athleticek porrota jaso du Celtaren aurka (2-0), Balaidosen. Zuri-gorriek partida irabazi behar zuten goiko postuetan geratu nahi bazuten, baina ez dute lortu. Aitor Paredesek kontatu diguna, bideo honetan.
Athleticek estropezu egin du Balaidosen (2-0)
Swedberg eta El-Abdellaouiren golek eta Nico Williamsek huts egindako penaltiak Athletic porrotera eraman dute.
Athleticek talentu gazteari esker lortu du garaipena
Athleticek 0-2 irabazi dio Madrid CFFri, Liga F Moeveko 14. jardunaldian, Fernando Torres zelaian jokatutako neurketan. Elene Gurtubayk ireki du markagailua, eta Daniela Agotek sartu du bigarren gola partidako emaitza itxiz. Garaipen honi esker, Athletic sailkapenaren erdialdetik gora kokatu da.
Ernesto Valverde: "Celtak beti sortzen dizkigu arazoak; atera iristea eta zehatzagoak izatea falta zaigu"
Ernesto Valverdek prentsaurrekoa eman du igande honetan jokatuko duen Celtaren aurkako partidari begira. Adierazi duenez, taldea ondo dago, baina partida zaila izango da eta, Laporteren lesioa dela eta, Iker Monrealek jokatuko du. (Bideoa gazteleraz)
Iñigo Ruiz de Galarreta: "Talde guztiaren lanarekin lortu dugu atea hutsean mantentzea"
Ruiz de Galarreta pozik agertu da taldeak egindako lanarekin.
Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena
Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.