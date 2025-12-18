Alt foto
Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, tras el partido en Ourense. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Jauregizarren adierazpenak Athletic-Ourense 25/26 Errege Kopako final-hamaseirenetako partidaren osteko prentsaurrekoan

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.

Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga ante el Ourense (0-1), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 25/26
LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

