Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko

Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.

Aymeric Laporte momento lesión Athletic-Atletico de Madrid

Laporte minduta, San Mameseko berdegunean. iragan larunbatean Atletico Madrilen aurkako partidan lesioa izan ondoren. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Aymeric Laporte Athleticeko jokalariari egin dizkioten azterketa medikoek agerian utzi dute joan den larunbatean Atletico Madrilen aurka atzelariak izan zuen giharretako lesioa "larria" dela eta, beraz, 2026ra arte ez duela berriro jokatuko.

Bilboko klubak argitaratutako ohar batek zehaztu duenez, futbolariak "lesio muskular larria du ezker hankako bizeps femoralean". Laportek "sendatze prozesua hasi du eta proba osagarrien zain dago", Athleticek jakinarazi duenez.

Diagnostiko honekin, atzelariak urtea amaitzeko Ernesto Valverderen taldeari geratzen zaizkion lau norgehiagokak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.

Gabonetako geldialdiaren ondoren, Athleticek 2026an jokatuko dituen lehen neurketak hauek dira: urtarrilaren 3an Ligan Osasunaren aurka Sadarren jokatuko duen euskal derbia eta Espainiako Superkopako finalerdia, 7an Yedan, FC Bartzelonaren kontra.

Horrela, Ernesto Valverdek Aitor Paredes eta Dani Vivian lehen taldeko bi atzelariak soilik izango ditu bere esanetara, Unai Eguiluz min hartuta eta Yeray Alvarez zigortuta baitago.

Futbola Athletic Club San Mames

