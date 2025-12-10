Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Aymeric Laporte Athleticeko jokalariari egin dizkioten azterketa medikoek agerian utzi dute joan den larunbatean Atletico Madrilen aurka atzelariak izan zuen giharretako lesioa "larria" dela eta, beraz, 2026ra arte ez duela berriro jokatuko.
Bilboko klubak argitaratutako ohar batek zehaztu duenez, futbolariak "lesio muskular larria du ezker hankako bizeps femoralean". Laportek "sendatze prozesua hasi du eta proba osagarrien zain dago", Athleticek jakinarazi duenez.
Gabonetako geldialdiaren ondoren, Athleticek 2026an jokatuko dituen lehen neurketak hauek dira: urtarrilaren 3an Ligan Osasunaren aurka Sadarren jokatuko duen euskal derbia eta Espainiako Superkopako finalerdia, 7an Yedan, FC Bartzelonaren kontra.
Horrela, Ernesto Valverdek Aitor Paredes eta Dani Vivian lehen taldeko bi atzelariak soilik izango ditu bere esanetara, Unai Eguiluz min hartuta eta Yeray Alvarez zigortuta baitago.
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.
Athleticek aukerekin jarraitzea bilatuko du San Mamesen, PSG Europako egungo txapeldunaren aurka
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta bizirik mantendu nahi du azken bi jardunaldiei begira.
Aymeric Laportek gihar lesioa du, eta partida batzuk emango ditu jokatu ezinik
Athleticeko atzelariak, larunbatean, talde zuri-gorriak Atletico Madrilen aurka jokatu zuen partidan, berdegunea utzi behar izan zuen. Aitor Paredes zigortuta dagoela, Ernesto Valverdek soilik erdiko atzelari bat du Paris Saint-Germainen aurkako neurketarako.
Athleticek jarraipena eman dio bolada onari Levante garaituz (1-0)
Athleticek 1-0 irabazi dio Levanteri Lezaman jokatu den F Moeve Ligako 13. jardunaldiko partida. Daniela Agotek sartu du partidako gol bakarra, bere taldeari hiru puntuak emanez.
Athleticek mendean hartu du Atletico (1-0)
Euskal taldea nagusi izan da jokoan une oro, eta Berenguerrek sartu du garaipenaren gola.
Valverde: ''Ordaina jasotzeko gogoa dugu''
Real Madrilen aurka San Mamesen galdu eta gero (0-3), Athleticek egoerari buelta eman nahi dio Atletico Madrilen aurkako partidari aurre egiteko.
Athletic Club Cup txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute
2026ko ekainean jokatuko da eta bi astetan banatuko da. 2tik 7ra eskolarteko taldeek jokatuko dute eta 9tik 14ra, berriz, talde federatuek. Talde bakoitzak gutxienez neurketa bat Lezaman jokatuko dute, eta finaletara iritsiz gero San Mamesen jokatzeko aukera ere izango dute.
Iñaki Williamsek taldekideekin entrenatu du Atletico Madrilen aurkako partida baina bi egun lehenago
Athleticek Lezaman entrenatu du gaur, entrenamenduaren berririk onena Iñaki Williamsen itzulera izan da, honek taldearekin entrenatu du lehenengo aldiz Qarabagen aurka lesioa pairatu zuenetik.
Jauregizar: "Oso zail jarri dizkigute gauzak hasieratik; ez ditugu aukerak aprobetxatu eta ordaindu egin dugu"
Athleticek berriz galdu du Real Madrilen aurka, San Mamesen (0-3). Jauregizarrekin, Adamarekin eta Lekuerekin egon gara partidoa amaitu ondoren, zelaian bizitakoaz galdetzeko.