Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Aymeric Laporte, jugador del Athletic, han revelado que la lesión muscular que sufrió el central internacional el pasado sábado frente al Atlético de Madrid es de "carácter severo" y, por lo tanto, no reaparecerá hasta 2026.

El parte médico publicado por el club bilbaíno detalla que el futbolista presenta, concretamente, "una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

Laporte "ha comenzado su proceso de recuperación y queda pendiente de pruebas complementarias", según informa además el Athletic.

Con este diagnóstico es seguro que el central se va a perder los cuatro partidos que le restan al equipo de Ernesto Valverde para cerrar el año, el de Liga de Campeones de este miércoles ante el PSG, los dos de Liga, con el Celta y el Espanyol, y la eliminatoria de Copa frente al Ourense CF.

Después del parón navideño los primeros partidos del Athletic en 2026 son el derbi vasco de Liga del 3 de enero frente a Osasuna en El Sadar y la semifinal de la Supercopa de España, el día 7 en Yeda, con el FC Barcelona.

Así, Ernesto Valverde se queda únicamente a disposición de dos centrales de la primera plantilla para el próximo mes de competición, Aitor Paredes y Dani Vivian, ya que la baja del internacional español se une a la de Unai Eguiluz y la sanción de Yeray Álvarez.