Athleticek aukerekin jarraitzea bilatuko du San Mamesen, PSG Europako egungo txapeldunaren aurka
Athleticek Europako egungo txapelduna, Luis Enrique Martinezen PSG, hartuko du San Mamesen, kontinenteko txapelketa nagusiko kanporaketetako play-offetarako sailkatzeko aukerei eusteko asmoarekin. Pariseko talde boteretsua, ordea, beste borroka batean dago, lidergoa nahi baitu, nahiz eta San Mamesera baja nabarmenekin iritsi.
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta, talde paristarra aurrean izanda ere, bizirik mantendu nahi du faseko azken bi jardunaldiei begira.
Asteazken honetarako zuri-gorrien lehen helburua LaLigako azken jardunaldian, iragan larunbatean, Atletico Madrili katedralean irabaztea ahalbidetu zion jokoari eustea izango da.
PSG astebetean San Mames bisitatzen ari diren hiru aurkari sendoetatik azkena izango da, eta etxetik kanpo hiru partidekin hasi zen konpromiso sorta baten seigarrena, lehenengoa Camp Noun, bertan Athletic jipoitu baitzuten (4-0).
Luis Enriqueren taldearen aurka, Cholo Simeoneren aurkako garaipenaz gain, Athleticek Iñaki Williams kapitaina sendatuta izatearen bultzada jaso dezake, ez bakarrik kirol arloan, arlo sozialean ere erreferentzia baita.
Valverderen beste kezka nagusia atzeko lerroan dago; izan ere, larunbatean lesionatu zen Aymeric Laporteren eta Aitor Paredesen (txartelengatik) bajekin, jokalari espezifiko bakarra du: Dani Vivian. Bigarren taldetik tira egin zezakeen arren, Newcastlen kontra jokatzeko, adibidez, Ander Izagirre eraman zuen, Iñigo Lekue hegalekoa izanen da Vivian lagunduko duena.
Gainerakoan, Iñaki lesiotik atera berria denez, Robert Navarrok orkatilan min hartu zuenez, beste zazpi bajak eta Atleticoren aurkako partida ona kontuan hartuta, taldea aldatzeko ohitura duen Valverdek ez dirudi oraingoan aldaketa asko egingo dituenik defentsaren erdialdean behartutakoak kenduta. Alejandro Rego zelai erdian edo Unai Gomez erasoan sartzea, agian.
PSGren aldetik, Ousmane Dembele, Urrezko Baloi berria, ez da Bilbora etorriko, gaixotasun bat dela eta. Aurretik zazpi aste eman zituen jokatu gabe iskiotako arazo batengatik.
- Balizko hamaikakoak:
Athletic: Unai Simon; Areso, Vivian, Lekue, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; eta Guruzeta.
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho edo Zabarnyi, Nuno Mendes edo Pacho; Fabian Ruiz, Vitniha, Joao Neves; Barcola, Mbaye edo Gonçalo Ramos eta Kvaratskhelia.
Epailea: Daniel Siebert (Alemania).
Futbol-zelaia: San Mames.
Ordua: 21:00
Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.
Aymeric Laportek gihar lesioa du, eta partida batzuk emango ditu jokatu ezinik
Athleticeko atzelariak, larunbatean, talde zuri-gorriak Atletico Madrilen aurka jokatu zuen partidan, berdegunea utzi behar izan zuen. Aitor Paredes zigortuta dagoela, Ernesto Valverdek soilik erdiko atzelari bat du Paris Saint-Germainen aurkako neurketarako.
Athleticek jarraipena eman dio bolada onari Levante garaituz (1-0)
Athleticek 1-0 irabazi dio Levanteri Lezaman jokatu den F Moeve Ligako 13. jardunaldiko partida. Daniela Agotek sartu du partidako gol bakarra, bere taldeari hiru puntuak emanez.
Athleticek mendean hartu du Atletico (1-0)
Euskal taldea nagusi izan da jokoan une oro, eta Berenguerrek sartu du garaipenaren gola.
Valverde: ''Ordaina jasotzeko gogoa dugu''
Real Madrilen aurka San Mamesen galdu eta gero (0-3), Athleticek egoerari buelta eman nahi dio Atletico Madrilen aurkako partidari aurre egiteko.
Athletic Club Cup txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute
2026ko ekainean jokatuko da eta bi astetan banatuko da. 2tik 7ra eskolarteko taldeek jokatuko dute eta 9tik 14ra, berriz, talde federatuek. Talde bakoitzak gutxienez neurketa bat Lezaman jokatuko dute, eta finaletara iritsiz gero San Mamesen jokatzeko aukera ere izango dute.
Iñaki Williamsek taldekideekin entrenatu du Atletico Madrilen aurkako partida baina bi egun lehenago
Athleticek Lezaman entrenatu du gaur, entrenamenduaren berririk onena Iñaki Williamsen itzulera izan da, honek taldearekin entrenatu du lehenengo aldiz Qarabagen aurka lesioa pairatu zuenetik.
Jauregizar: "Oso zail jarri dizkigute gauzak hasieratik; ez ditugu aukerak aprobetxatu eta ordaindu egin dugu"
Athleticek berriz galdu du Real Madrilen aurka, San Mamesen (0-3). Jauregizarrekin, Adamarekin eta Lekuerekin egon gara partidoa amaitu ondoren, zelaian bizitakoaz galdetzeko.