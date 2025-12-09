El Athletic busca vida en San Mamés ante el vigente campeón de Europa, el poderoso PSG
El Athletic recibe en San Mamés al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez, decidido a mantener opciones de clasificación para el 'play-off' de las eliminatorias de la máxima competición continental contra un rival poderoso que, en otra pelea, lo que quiere es el liderato, aunque acude a San Mamés con notables bajas.
Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y, aún con el conjunto parisino enfrente, quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga en las que visitará al Atalanta en Bérgamo y recibirá al Sporting de Portugal en Bilbao.
Para este miércoles el primer objetivo de los 'leones' rojiblancos será repetir las prestaciones que le permitieron ganar en la última jornada de LaLiga, este último sábado, al Atlético Madrid en 'La Catedral'.
El del PSG será el tercero del 'tríptico' de tres tremendos rivales que están visitando San Mamés en una semana y el sexto de una serie de compromisos que inició con tres salidas, la primera en el Camp Nou, donde fue goleado (4-0).
Contra los de Luis Enrique, además del triunfo previo frente a los del Cholo Simeone, el Athletic podría recibir el impulso de tener recuperado ya a Iñaki Williams, su capitán y el jugador de referencia no solo en lo deportivo sino también en lo social.
El otro foco de preocupación de Valverde está en los centrales, ya que con las bajas de Aymeric Laporte, lesionado el sábado, y Aitor Paredes, que cumple ciclo de amonestaciones, solo tiene a un jugador específico en esa posición, el también internacional Dani Vivián. Aunque podría tirar del filial, a Newcastle por ejemplo se llevó a Ander Izagirre, en principió será el lateral Iñigo Lekue el que acompañe a Vivián.
Por lo demás, dada la situación de Iñaki, la lesión de tobillo de Robert Navarro, que estaba siendo importante, las siete bajas que sufre y el buen partido ante el Atlético, no parece que Valverde, que acostumbra a mover el equipo, vaya a hacer rotaciones más allá del relevo de las obligadas en el centro de la defensa. Si acaso la entrada de Alejandro Rego en medio campo o Unai Gómez en ataque.
Por parte del PSG, Ousmane Dembélé, el flamante Balón de Oro, no viajará a Bilbao por una enfermedad que está alargando su periodo de recuperación de la lesión en los isquios que le mantuvo siete semanas ausente de los terrenos de juego.
- Alineaciones probables:
Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Lekue, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho o Zabarnyi, Nuno Mendes o Pacho; Fabián Ruiz, Vitniha, Joao Neves; Barcola, Mbaye o Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.
Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
Campo: San Mamés.
Hora: 21:00
