El Athletic busca vida en San Mamés ante el vigente campeón de Europa, el poderoso PSG

El Athletic recibe en San Mamés al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez, decidido a mantener opciones de clasificación para el 'play-off' de las eliminatorias de la máxima competición continental contra un rival poderoso que, en otra pelea, lo que quiere es el liderato, aunque acude a San Mamés con notables bajas.

Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y, aún con el conjunto parisino enfrente, quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga en las que visitará al Atalanta en Bérgamo y recibirá al Sporting de Portugal en Bilbao.

Para este miércoles el primer objetivo de los 'leones' rojiblancos será repetir las prestaciones que le permitieron ganar en la última jornada de LaLiga, este último sábado, al Atlético Madrid en 'La Catedral'.

El del PSG será el tercero del 'tríptico' de tres tremendos rivales que están visitando San Mamés en una semana y el sexto de una serie de compromisos que inició con tres salidas, la primera en el Camp Nou, donde fue goleado (4-0).