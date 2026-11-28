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Toni Martinez: “Etorkizunean gure izenak gogoratuko dituzte, hori da geratzen dena”
26 urteren ondoren, Deportivo Alavesek berriro irabazi du Santiago Bernabeun (1-2). Aurrelariak markagailua ireki du eta gau historikoa sinatu du klubarentzat.
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