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Toni Martínez: “En el futuro recordarán nuestros nombres, eso es lo que queda"
Después de 26 años, el Deportivo Alavés ha vuelto a ganar en el Santiago Bernabéu (1-2). El delantero ha abierto el marcador y ha firmado una noche histórica para el club.
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