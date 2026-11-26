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Sanchez Flores: “Eremu librerik uzten ez duen talde gisa jokatu behar dugu”
Alavesek Real Madrilen aurka jokatuko du larunbatean, azaroaren 28an, Santiago Bernabeun, EA Sports Ligako hurrengo jardunaldia. Quique Sanchez Floresek prentsaurrekoa eman du, partidari nola egingo dioten aurre azaltzeko.
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