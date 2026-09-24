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Protesoni: “No podemos perder de vista nuestro objetivo que es salvarse"
"Después más adelante, miraremos para arriba si Dios quiere, eso sería genial”, ha agregado el uruguayo, que ha lamentado que haya llegado el parón. Además, ha desvelado que ha cambiado de hábitos y que ha trabajado mucho con los readaptadores para prevenir lesiones.
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