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Sánchez Flores: “Imaginarte una victoria en San Mamés es un estímulo impresionante"

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Sánchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "San Mamesen garaipen bat imajinatzea estimulu ikaragarria da"
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El Alavés afronta con optimismo su visita a San Mamés después de haber encadenado dos derrotas, tras un inicio histórico en LaLiga en el que ha sumado diez puntos en sus cuatro primeras jornadas. 

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