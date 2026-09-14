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Sánchez Flores: “Creo que estamos listos para volver a competir”

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Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Berriro lehiatzeko prest gaudela uste dut"
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Última actualización

El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este lunes para analizar el encuentro que enfrentará a los babazorros al Valencia este martes. 

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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