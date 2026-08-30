F MOEVE LIGA
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Alaves garaipenarekin estreinatu da Lehen Mailan (2-0)

Iragarkia
Kumba Brima, jugadora del Alavés
18:00 - 20:00
Kumba Brima. Argazkia: Alaves
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Azken eguneratzea

Alavesek 2-0 irabazi dio Valentziari igande honetan, Mendizorrotzan, F Moeve Ligako lehen jardunaldian, Kumba Brimaren eta Ainhoa Guallarren golei esker. Gasteizko taldeak hasiera ona eman dio maila goreneko estreinaldiari.

Futbola Emakume kirolariak Alaves Golak Moeve F Liga

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