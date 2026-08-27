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Quique Sanchez Flores: “Vila-real errebelde jardungo delakoan nago”

Iragarkia
Quique Sánchez Flores en rueda de prensa
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores prentsaurrekoan. Argazkia: EITB.

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Arabar taldearen entrenatzaileak badaki talde bikaina izango dutela aurrean, Iñigo Perez hango aulkira iritsi denetik aurrera egin duen Vila-real, hain zuzen ere. Dena den, argi du Alavesek ere baduela min egiteko modua.

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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