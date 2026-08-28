 EA SPORTS LIGA

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Boyek Alaves bultzatu du Vila-realen aurka (1-0)

Argentinarraren golak bigarren garaipena eman die babazorroei, Liga hasiera bikainari jarraipena emanez.

VITORIA, 28/08/2026.- El delantero argentino del Alavés Lucas Boyé (i) celebra su gol, durante el partido de Liga de Primera División entre Deportivo Alavés y Villarreal Club de Fútbol jugado este viernes en el estadio de Mendízorrotza. EFE/Adrián Ruiz Hierro
Boye eta Martinez gola ospatzen. Argazkia: EFE
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Bederatzi puntutik 7 lortu ditu Alavesek, Lucas Boyek lehen zatian sartutako golari esker Vila-realen aurka lortutako garaipenaren ondoren (1-0), EA Sports Ligako hirugarren jardunaldiko partidan.

Lehia oso aktibo hasi da, bi taldeentzat abaguneekin, eta arriskua sortu dute zelaiaren bi aldeetan.

Abisu argiena Lucas Boyerena izan da, 13. minutuan, eta Luiz Junior baloia kanpora ateratzera behartuz.

Aurkariaren fisikoak lehia gehiago irabaztea eta Antonio Siveraren atera sendotasun handiagoz iristea ahalbidetu dio, Buchananen jaurtiketa batekin.

Hala ere, Alaves izan da lehenengo jo duena kontraeraso bikain batekin, non Antonio Blancok jokoa aldatu duen Angel Perezengana, honek baloia kontrolatu eta Lucas Boyek sare barrura bultza zezan (1-0).

Horiak oso indartsu sartu dira atsedenaldiaren ostean eta Alaves estutu dute, bigarren zatiko lehen minutuetan Toni Martinez lesionatuta erretiratu baita.

Quique Sanchez Floresen taldeak Angel Perezekin eta Mariano Diazekin mehatxuari eutsi dio abiaduraren bidez, kontraerasora atera eta partida erabakita uzten saiatzeko. Horietako batean Pablo Ibañezen jaurtiketak zutoina jo du.

Pape Gueyek bere taldearen erasoaren ekimena hartu du eta Vila-real Siveraren atea mehatxatzen hasi da. Sivera horma bat izan da eta zutoinak alde izan ditu.

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