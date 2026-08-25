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Sivera, berritzeari buruz: “Ez da erraza hain gustura egotea”

Iragarkia
Antonio Sivera, Alaveseko jokalariaren berritzea
18:00 - 20:00
Antonio Sivera, gaur goizeko ekitaldian
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Azken eguneratzea

Antonio Sivera atezainak 2030. urtera arte luzatu Alavesekin duen kontratua. Gaur agerraldia egin du erabakiaz hitz egiteko.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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