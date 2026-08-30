LIGA F MOEVE
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El Alavés se estrena con victoria en Primera División (2-0)

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Kumba Brima, jugadora del Alavés
18:00 - 20:00
Kumba Brima. Foto: Alavés
Euskaraz irakurri: Alaves garaipenarekin estreinatu da Lehen Mailan (2-0)
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Última actualización

El Alavés Gloriosas ha ganado al Valencia por 2-0 este domingo en Mendizorroza, en la primera jornada de la Liga F Moeve, gracias a los goles de Kumba Brima y Ainhoa Guallar. Un buen arranque del equipo vitoriano en su estreno en la máxima categoría.

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