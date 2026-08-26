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Owono atezainak Andorran jokatuko du, Alavesek salduta

Gasteizen ia hamarkada bat eman ondoren, nora 16 urterekin iritsi zen, atezain donostiarrak erronka berri bati ekin dio bere ibilbidean, Printzerriko taldearen eskutik.

Jesus Owono, Alavesen elastikoarekin. Argazkia: Europa Press
Jesus Owono, Alavesen elastikoarekin. Argazkia: Europa Press
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Alavesek Jesus Owono, Ekuatore Gineako atezain internazionala, FC Andorrari saldu dio, non utzita jokatu zuen aurreko denboraldian. Jokalari babazorro ohiak hurrengo bi denboraldietarako kontratua sinatu du, beste bi urtez luzatzeko aukerarekin.

Batako (Ekuatore Ginea) 25 urteko jokalariak ez zuen tokirik Gasteizko taldearen lehen taldearen atean, Antonio Sivera eta Adrian Rodriguez baitzituen aurretik.

Owono, Donostian hazia eta Ibai Ikastolako ikaslea bera, Ibaetako plazan hasi zen futboleko lehen urratsak ematen. Antiguokoko entrenatzaileen arreta piztu zuen, eta bertan Ander Barrenetxea eta Martin Zubimendirekin egin zuen bat. Handik Realera igaro zen alebin eta haur adinean. Ondoren, gazte kategorian, Alaves Deportivon sartu zen eta ondoren Hirugarren Mailako San Inazion (talde babazorroarekin hitzartutako taldea) eta Alavesen bigarren taldean aritu zen.

Gasteizko taldearekin 2022an egin zuen debuta Lehen Mailan, Realaren aurkako partida batean, hain zuzen ere.

Iazko udan Andorrara iritsi zen utzita. Zortzigarren jardunaldira arte ez zuen lehen neurketa jokatu Andorrako taldearekin, Leganesen aurka, porrotarekin. Ondoren, berriro desagertu zen Áron Yaakobishvili 'Yaako' atezainaren errendimendu onagatik. Hala, hamabi partida jarraian lotu zituen minuturik jokatu gabe eta Andorrako hirugarren atezaina izan behar zuela zirudienean, oinarrizko jokalari bilakatu zen otsailaren 22tik aurrera.

Horrela, azkenerako, iragan denboraldian bikain aritu zen: Ligako 20 partida jokatu zituen, 1.755 minutuz, 22 gol jaso zituen eta sei aldiz lortu zuen golik jaso gabe geratzea. Errege Kopako partida batean ere parte hartu zuen, titular gisa.

Orain, Pau Lopez lehen mailako jokalari ohiarekin eta Nico Ratti italiar-argentinarrarekin jardungo du titularitatea lortzeko lehian.

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