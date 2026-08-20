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Alaves haserre agertu da Rayok bere zaleentzako sarrerak ukatu dizkiolako

Talde gasteiztarrak "erabat" errefusatu du talde madrildarraren tesia, eta, bereziki, une oro Arabako zaleen presentzia gaur gaueko partidan errazteko prestutasun eta lankidetza handia egon delako baieztapena.

Alavesen protesta Rayoren aurka
Rayo Vallecanoren bulegoak Vallecas Estadioan. Argazkia: EFE.
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KIROLAK EITB

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Alavesek, ohar ofizial baten bidez, gezurtatu egin du Rayo Vallecanok Butarquen (21:00), Leganesen estadioan, jokatuko den partidarako sarreren salmentari buruz eman duen bertsioa.

Talde gasteiztarraren ezinegona ikusita, Rayok beste ohar batean adierazi zuen "aparteko egoerak" izan direla sarrerak eskuragarri jartzea eragotzi dutenak, eta azpimarratu zuen "prestutasun eta laguntza handia" izan duela "Arabako zaleen presentzia errazteko", baina ezinezkoa izan dela, segurtasun protokoloak tarteko.

Beste ohar batean, Alavesek "erabat" errefusatu du talde madrildarraren tesia, eta, bereziki, une oro Arabako zaleen presentzia errazteko prestutasun eta lankidetza handia egon dela.

Euskal taldeak azaldu duenez, "nahiz eta Deportivo Alaves behin eta berriz saiatu den, eta aurreko egunetan hainbat gestio egin dituen, Rayo Vallecanok erantzuna atzeratu egin du ahalik eta gehien, eta azkenean, asteazken goizean, Deportivo Alavesi berariaz adierazi zion ez zela kanpoko zaleentzako prestasunik egongo, eta, beraz, Arabako jarraitzaileek ezin izango zutela taldea animatzera joan".

Sarrera faltagatik protesta egiteko, Alaveseko Zuzendaritza Batzordea ez da Butarqueko palkora joango. Gogora dezagun Rayo Vallecano Madrilgo Erkidegoko Gobernuaren aurka dagoela, Vallecaseko Estadioa klubari uztea kautelaz kendu baitu administrazioak.

Gatazkaren jatorria estadioak jasan duen narriaduraren erantzukizunei buruzko eta zaharberritzearen ardura nork hartu behar duen erabakitzeko desadostasuna da. Ondorioz, Rayo Vallecanok bere ohiko estadiotik urrun jokatu behar ditu etxeko partidak.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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