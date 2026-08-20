El Alavés muestra su descontento después de que el Rayo no le facilitara entradas para su afición
El club vitoriano ha rechazado “de manera rotunda” la tesis del equipo madrileño, y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido de esta noche.
Hay lío. El Alavés, mediante un comunicado oficial, ha desmentido la versión del Rayo Vallecano sobre la venta de entradas a la afición vitoriana para el partido de esta noche en Butarque (21:00), estadio del Leganés, al que no podrán ir los hinchas alaveses porque se les han negado las entradas.
Ante el malestar del conjunto vitoriano, el Rayo aseguró anoche en otro comunicado que han sido "circunstancias excepcionales" las que han impedido la puesta a disposición de las entradas, subrayando que ha tenido "una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia" de aficionados albiazules en el partido", pero ha sido imposible por protocolos de seguridad.
En otro comunicado, el Alavés ha rechazado “de manera rotunda” la tesis del equipo madrileño, y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido.
El club vasco ha explicado que “pese a la insistencia del Deportivo Alavés y a las reiteradas gestiones realizadas durante los días previos, el Rayo Vallecano fue demorando la respuesta hasta que, finalmente, en la mañana del miércoles trasladó expresamente al Deportivo Alavés que no habría disponibilidad para la afición visitante, impidiendo así que los seguidores albiazules pudieran adquirir localidades para acompañar y animar al equipo”.
En protesta por esta falta de entradas, la Junta directiva del Alavés no irá al palco de Butarque. Recordemos que el Rayo Vallecano se encuentra enfrentado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha retirado cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al club.
El conflicto tiene su origen en el desacuerdo sobre las responsabilidades del deterioro que ha sufrido el recinto deportivo y sobre quien debe hacerse cargo de la restauración. Esto provoca que el Rayo Vallecano tenga que jugar sus partidos como local lejos de su estadio habitual.
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