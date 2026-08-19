Moussa Diarra, Al Wahda FC taldera
Lehen taldearekin 32 partida ofizial jokatuta, Maliko atzelariak Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea.
Moussa Diarrak amaitu du Deportivo Alaveseko etapa, klubak Al Wahda FCrekin akordioa lortu ostean. Maliko atzelaria 2004ko udan sartu zen Arabako taldean, eta, orain, Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea.
Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu talde gasteiztarraren elastikoa defendatzen. Pasa den denboraldiaren bigarren erdia, utzita jokatu zuen RSC Anderlecht belgikarrean.
Alavesek eskerrak eman nahi izan dizkio jokalariari “klubera iritsi zenetik erakutsitako profesionaltasun eta dedikazioagatik”.
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Sanchez Floresek ez du nahi Rayok bizi duen egoera bereziak Alavesen aurka jokatzea
"Azkenean Madrilen jokatzen ari dira, euren zaleak eurekin egongo dira, eta aurkariari sakatzen dioten jarraitzaleak dira", ohartarazi du entrenatzaile babazorroak. Rayo Vallecanok partida atzeratzea eskatu du, baina LaLigak ez du eskaera hori onartu, eta neurketa Butarquen jokatuko da.
Mikel Rodriguez Alaveseko jokalari getariarrak amestutako debuta izan du lehen mailan
Realetik Alavesera eginda, jokalari getariarrak amestutako debuta izan zuen aurreko larunbatean EA Sports Ligan. 57. minutuan atera zuen Quique Sanchez Floresek Denis Suarezen ordez. Ondo baino hobeto aprobetxatu zuen aukera eta Alavesek Getaferi sartu zion hirugarren gola egin zuen.
Aitor Mañas: “Ikaragarria izan da horrela hastea; gehiago nahi dugu”
Alavesek 3-0 irabazi dio Getaferi EA Sports Ligako lehen jardunaldian. Rodriguez, Mariano eta Tenaglia izan dira babazorroen golegileak. Aitor Mañas debutariak eta Tenagliak "hasiera sinestezin" hori bizi ahal izateko zelaian bat gehiago egoteak izan duen garrantzia azpimarratu dute.
Alavesek garaipen handia lortu du Getaferen aurka, gorenean hasteko (3-0)
Tenaglia, Mariano eta Mikel Rodriguezen golek garaipena eman diete babazorroei, Femenia kanporatu ostean lortutako nagusitasunaz baliatuta.
Sanchez Flores: “Pozik nago taldea mantendu dugulako"
Alaveseko entrenatzaileak lehen prentsaurrekoa eman du, 2026-27 txapelketari hasiera emateko. Prestatzaile madrildarrak Izei Hernandez eta Xanet Olaiz harrobiko jokalariak lehen taldean geratuko direla iragarri du.
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Bere aldetik, harrobiko jokalaria den Alvaro Garciak Vila-real B taldean jokatuko du utzita.
Alavesek Rayori Butarquen egingo dio bisita, bigarren jardunaldian
Azkenean, Leganesen futbol-zelaiak hartuko du Rayo Vallecanok etxean jokatuko duen lehen partida, abuztuaren 20an, babazorroen aurka, bi talde madrildarrek Madrilgo Gobernuaren bitartekaritzarekin egindako negoziaketen ostean.
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Atzelari argentinarra "oso pozik" agertu da aurkezpenean. "Oso hiri polita eta klub antolatua aurkitu ditut", adierazi du Fiorentinatik datorren jokalariak, hartutako erabakiaz konbentzituta.
Alavesek penaltietan irabazi du denboraldiaurreko azken partida
Alavesek amaitu du denboraldiaurrea. Quique Sanchez Floresen taldeak Racingen aurka jokatu du Sardineron, Nando Yosu saria jokoan zuela, eta penaltietan lortu du garaipena (7-8), bana berdinduta amaitu ostean. Mantilla (bere atean sartu du gola Youssefen jaurtiketa bat desbideratuta) eta Villalibre izan dira partidako golegileak.