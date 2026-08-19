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Moussa Diarra, Al Wahda FC taldera

Lehen taldearekin 32 partida ofizial jokatuta, Maliko atzelariak Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea.

Leandro Cabrera of RCD Espanyol competes for the ball with Moussa Diarra of Deportivo Alaves during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RCD Espanyol at Mendizorrotza on February 22, 2025, in Vitoria, Spain.

Moussa Diarra Espanyolen aurkako partida batean. Irudia: Europa Press

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KIROLAK EITB

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Moussa Diarrak amaitu du Deportivo Alaveseko etapa, klubak Al Wahda FCrekin akordioa lortu ostean. Maliko atzelaria 2004ko udan sartu zen Arabako taldean, eta, orain, Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea.

Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu talde gasteiztarraren elastikoa defendatzen. Pasa den denboraldiaren bigarren erdia, utzita jokatu zuen RSC Anderlecht belgikarrean.

Alavesek eskerrak eman nahi izan dizkio jokalariari “klubera iritsi zenetik erakutsitako profesionaltasun eta dedikazioagatik”.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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