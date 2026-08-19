Moussa Diarra, traspasado al Al Wahda FC
Con 32 partidos oficiales disputados, el defensa maliense continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.
Moussa Diarra pone fin a su etapa en el Deportivo Alavés tras el acuerdo de traspaso con Al Wahda FC. El defensa maliense se incorporó al club albiazul en el verano del 2004, ahora, continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.
Diarra, con 32 partidos oficiales defendiendo la camiseta del club vitoriano, jugó la segunda mitad de la pasada temporada en el RSC Anderlecht en calidad de cedido.
El Alavés ha querido agradecer al jugador “la profesionalidad y dedicación mostradas desde su llegada al club”.
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Debut soñado de Mikel Rodríguez con el Alavés en Primera
Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.
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El Alavés ha ganado 3-0 al Getafe en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Rodríguez, Mariano y Tenaglia han sido los goleadores babazorros. Tanto el debutante Aitor Mañas, como Tenaglia, han subrayado la importancia de haber estado uno más en el campo para poder vivir ese “increíble comienzo”.
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