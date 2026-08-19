Moussa Diarra, traspasado al Al Wahda FC

Moussa Diarra pone fin a su etapa en el Deportivo Alavés tras el acuerdo de traspaso con Al Wahda FC. El defensa maliense se incorporó al club albiazul en el verano del 2004, ahora, continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.

Diarra, con 32 partidos oficiales defendiendo la camiseta del club vitoriano, jugó la segunda mitad de la pasada temporada en el RSC Anderlecht en calidad de cedido.

El Alavés ha querido agradecer al jugador “la profesionalidad y dedicación mostradas desde su llegada al club”.