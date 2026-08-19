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Moussa Diarra, traspasado al Al Wahda FC

Con 32 partidos oficiales disputados, el defensa maliense continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.

Leandro Cabrera of RCD Espanyol competes for the ball with Moussa Diarra of Deportivo Alaves during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RCD Espanyol at Mendizorrotza on February 22, 2025, in Vitoria, Spain.

Moussa Diarra en un partido contra el Espanyol. Imagen: Europa Press

Euskaraz irakurri: Moussa Diarra, Al Wahda FC taldera igarota
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KIROLAK EITB

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Moussa Diarra pone fin a su etapa en el Deportivo Alavés tras el acuerdo de traspaso con Al Wahda FC.  El defensa maliense se incorporó al club albiazul en el verano del 2004, ahora, continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.

Diarra, con 32 partidos oficiales defendiendo la camiseta del club vitoriano, jugó la segunda mitad de la pasada temporada en el RSC Anderlecht en calidad de cedido.

El Alavés ha querido agradecer al jugador “la profesionalidad y dedicación mostradas desde su llegada al club”.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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