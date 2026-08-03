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Miguel Rodriguez: “Entrenatzaileak eskatutako postuan, eroso izango naiz: bigarren aurrelari, eskuineko hegalean…”

Iragarkia
Miguel Rodriguez (Alaves)
18:00 - 20:00
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesen fitxaketa berria Herbehereetako Utrecht taldetik iritsi da Gasteizera, eta astelehenean aurkeztu dute. Miguel Rodriguezek ilusio handia du euskal taldean aritzeko aukeragatik. 

EA Sports Liga Futbola Fitxaketak Alaves

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